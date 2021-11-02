В Астраханском колледже профтехнологий состоялся фестиваль национальных культур
Сегодня, 13:40
В Астраханском государственном колледже профессиональных технологий провели фестиваль национальных культур, приуроченный ко Дню народного единства.
Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.
В мероприятии приняли участие сотрудники, преподаватели и студенты колледжа.
В рамках фестиваля прошел праздничный концерт, на котором студенты представили творческие номера, а также ими были подготовлены две тематические экспозиции. Одна из них была посвящена народным костюмам, другая – кулинарным традициям.
По материалам: edu.ru