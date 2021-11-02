В Австрии призвали углубить международный обмен практиками борьбы с радикализмом

12:59 Автор: Александр Ходякин, Вена

Австрийский министр по интеграции Сюзанна Рааб призвала к углублению международного обмена практиками по борьбе с радикальными течениями. Об этом глава министерства заявила на пресс-конференции, посвященной проблемам европейской безопасности.

«Европе ясно, что мы в наших странах сталкиваемся с очень похожими проблемами, а именно с тем, что исламизм и террор начинаются не только тогда, когда они становятся насильственными, но и гораздо раньше. Необходимо устранить питательную среду для сегрегации и радикализма», — заявила Рааб.

В Австрии проанализировали деятельность исламских организаций в стране

Она отметила, что усилия, которые предпринимаются в этой связи Европой на данный момент недостаточны.

«Исламизм не останавливается на границах. Нам нужны форумы, где мы регулярно будем встречаться с экспертами, обмениваться мнениями и сотрудничать со странами-партнерами, получая все новые и новые данные о развитии проблемы», — подчеркнула Рааб.

Министр уверена, что для успешной борьбы с экстремистскими течениями необходимы твердые и всесторонние знания. В этом контексте Рааб напомнила о недавно созданном в Вене Центре документации политического ислама, который предназначен в первую очередь для выявления участников «политического ислама».





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«Это исследовательское сотрудничество необходимо поставить над национальными границами. Здесь необходимо интенсифицировать исследовательское сотрудничество как в отношении деятелей «политического ислама», так и в отношении проповедников любого рода ненависти», — заявила Рааб.

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