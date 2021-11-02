Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Австрии призвали углубить международный обмен практиками борьбы с радикализмом

В Австрии призвали углубить международный обмен практиками борьбы с радикализмом

В Австрии призвали углубить международный обмен практиками борьбы с радикализмом

12:59  Автор: Александр Ходякин, Вена



Австрийский министр по интеграции Сюзанна Рааб призвала к углублению международного обмена практиками по борьбе с радикальными течениями. Об этом глава министерства заявила на пресс-конференции, посвященной проблемам европейской безопасности.

«Европе ясно, что мы в наших странах сталкиваемся с очень похожими проблемами, а именно с тем, что исламизм и террор начинаются не только тогда, когда они становятся насильственными, но и гораздо раньше. Необходимо устранить питательную среду для сегрегации и радикализма», — заявила Рааб.

В Австрии проанализировали деятельность исламских организаций в стране


Она отметила, что усилия, которые предпринимаются в этой связи Европой на данный момент недостаточны.

«Исламизм не останавливается на границах. Нам нужны форумы, где мы регулярно будем встречаться с экспертами, обмениваться мнениями и сотрудничать со странами-партнерами, получая все новые и новые данные о развитии проблемы», — подчеркнула Рааб.

Министр уверена, что для успешной борьбы с экстремистскими течениями необходимы твердые и всесторонние знания. В этом контексте Рааб напомнила о недавно созданном в Вене Центре документации политического ислама, который предназначен в первую очередь для выявления участников «политического ислама».


Читайте также:

• В Австрии планируют повысить грамотность полиции в вопросах антисемитизма • Эксперт: Курц хочет разделить ислам на мирный и радикальный

«Это исследовательское сотрудничество необходимо поставить над национальными границами. Здесь необходимо интенсифицировать исследовательское сотрудничество как в отношении деятелей «политического ислама», так и в отношении проповедников любого рода ненависти», — заявила Рааб.



#ЕС


1
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 ноября 2021 года
Россияне стали хуже работать на удаленке
Россияне стали хуже работать на удаленке
Оттиски древней печати рассказали, что высокий административный пост в хеттском городе занимала женщина
Оттиски древней печати рассказали, что высокий административный пост
Педагоги Чеченской республики повысят квалификацию во время каникул
Педагоги Чеченской республики повысят квалификацию во время каникул
Bank of America предрек нефть по $120 за баррель
Bank of America предрек нефть по $120 за баррель
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели Хэллоуин с его бывшей женой Дженнифер Гарнер и детьми
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели Хэллоуин с его бывшей женой
Новая «Точка роста» открылась на Камчатке ​
Новая «Точка роста» открылась на Камчатке ​
Гадание по цвету неба на удачу в делах
Гадание по цвету неба на удачу в делах
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили конференцию ООН по изменению климата
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили конференцию ООН по изменению
4 дела для привлечения удачи в ноябре 2021 года
4 дела для привлечения удачи в ноябре 2021 года
В Европарламенте заговорили о выплате компенсаций Украине в случае остановки транзита
В Европарламенте заговорили о выплате компенсаций Украине в случае
Медведев допустил ограничение свободы граждан во время пандемии
Медведев допустил ограничение свободы граждан во время пандемии

Топ на сегодня

Интересные уходовые бьюти-новинки осени: сыворотки с ретинолом, кремы для кожи вокруг глаз и фруктовые маски
Интересные уходовые бьюти-новинки осени: сыворотки с ретинолом, кремы
Инсайдер: Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли использует их детей
Инсайдер: Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли использует их детей
"Моя любовь родилась": Диана Пожарская и Оксана Фандера трогательно поздравили с днем рождения Ивана Янковского
"Моя любовь родилась": Диана Пожарская и Оксана Фандера
Цифровое оборудование поступило в 265 школ Пермского края
Цифровое оборудование поступило в 265 школ Пермского края
На Украине дали совет Байдену о том, как разобраться с Россией
На Украине дали совет Байдену о том, как разобраться с Россией

Еще по теме

В Австрии в условиях карантина участились случаи домашнего насилия
Глава МИД Австрии призвала Европу пересмотреть отношения с Россией
Министр Британии по вопросам brexit подал в отставку
Меркель заявила о необходимости защитить внешние границы Евросоюза