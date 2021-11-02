В Европарламенте заговорили о выплате компенсаций Украине в случае остановки транзита

Вадим Карасев

Бывший премьер-министр Литвы, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс заявил, что Украина сможет рассчитывать на компенсации в случае, если Россия остановит поставки газа через ее территорию. Гарантировать это должны западные партнеры.

Кубилюс напомнил, что именно Запад гарантировал официальному Киеву сохранение транзита, но на практике "дела не идут в этом направлении".

Это возможность для Украины поднять вопрос не только об энергетической безопасности, но и о безопасности в целом. Гарантии безопасности приходят с гораздо более быстрой интеграцией в ЕС и НАТО. Украина имеет законное право обращаться к западному сообществу в такой ситуации, когда, к сожалению, безопасность Украины из-за газопровода "Северный поток — 2" испытывает очень негативное влияние.

Парламентарий добавил, что рассчитывает на внимательное отношение ЕС к предложениям правительства Украины об использовании транзитных трубопроводов с пользой. Европарламент отдельно обсудит эту тему в режиме онлайн в середине месяца.

Как сообщал Ruposters, ранее украинская компания "Оператор ГТС" пожаловалась на постоянное сокращение транзита. Ее руководитель Сергей Макогон предполагает, что поток может целиком иссякнуть в любой день.