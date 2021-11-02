В итальянском Триесте из-за COVID-19 запретили проведение манифестаций

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

00:26 Автор: Александр Тараканов

Префектура итальянского Триеста (область Фриули-Венеция-Джулия) запретила проведение манифестаций на главной площади города Piazza Unità d’Italia до конца года, сообщил в понедельник государственный телеканал Rai.

Поводом для этого послужил резкий рост заболеваний коронавирусом из-за продолжавшихся несколько дней протестов работников местного порта и горожан против введения в стране с 15 октября обязательных COVID-паспортов (Green Pass) для всех работающих. Как сообщается, среди участников этих выступлений вирус уже выявлен у 93 человек.

Как сообщает Il Sole 24 Ore со ссылкой на данные представителя областного департамента здравоохранения Фабио Барбоне, в Триесте за прошлую неделю зарегистрирован 801 случай инфицирования, что в два раза больше, чем неделей ранее. На 100 тысяч жителей приходится 350 заболеваний, что сравнимо с показателями осени 2020 года.

С критикой организаторов протестных манифестаций, пренебрегших ответственностью за выполнение антиковидных мер, выступил губернатор области Массимилиано Федрига.

Около четверти новых случаев COVID-19 в Италии приходится на тех, кто моложе 20 лет

По мнению итальянских СМИ, рост заболеваемости COVID-19 грозит области переводом из «белой» зоны низкой эпидемиологической опасности в «жёлтую», что приведёт к усилению антиковидных мер, в частности обязательному ношению защитных масок не только в закрытых помещениях, но и на улице, а также некоторым ограничениям в работе предприятий общепита.

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