В Краснодарском крае завершился конкурс учительских команд «Четверо смелых»

В Краснодарском крае подвели итоги конкурса учительских команд «Четверо смелых», сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежной политики региона.

В первом очном этапе конкурса участвовали 45 команд из 24 муниципалитетов. Первый этап состоял из двух испытаний: «Визитка команды» и «От идеи к проекту».

Участниками финального этапа стали 19 команд из Краснодара, Новороссийска, Анапы, Тихорецкого, Динского, Ленинградского, Каневского, Тимашевского, Новокубанского, Северского и Павловского районов.

Педагоги провели внеурочное занятие на тему «По секрету всему свету» и дали метапредметный мастер-класс «Фундаментальное понятие». Жюри оценивало ценностные ориентиры и воспитательную направленность занятия, информационную и языковую грамотность, творческую импровизацию и проектный подход участников.

Победу одержала команда педагогов школы № 1 станицы Динской.

«Конкурс учительских команд «Четверо смелых» проходил в Краснодарском крае впервые. Его цель – объединить усилия школьных профессиональных сообществ и выявить наиболее эффективные модели педагогических практик», – уточняют организаторы.