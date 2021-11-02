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В новый КоАП внесли штраф до 3 тыс. рублей за парковку на газоне

В новый КоАП внесли штраф до 3 тыс. рублей за парковку на газоне

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова рассказала, что в проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) внесены штрафы за парковку на газоне или тротуаре, а также за мойку автомобиля в неположенном месте. Взыскание будет составлять от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

"Отдельные эгоистичные привычки российских автомобилистов проект нового КоАП предлагает сделать наказуемыми. Речь идет, в частности, о парковке на газонах, тротуарах, детских или спортивных площадках, а также о мытье машин в не установленных для этого местах, на территориях общего пользования. Полный текст проекта нового КоАП направлен в Правительство РФ, ждем его заключения", — уточнила сенатор в беседе с ТАСС.

Согласно законопроекту, "нарушение установленных требований в области благоустройства территории, совершенное с использованием транспортных средств, в том числе оставление (размещение), мойка транспортных средств в нарушение указанных требований", грозит нарушителям предупреждением или штрафом в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Применять штрафные санкции будут уполномоченные сотрудники муниципалитетов, а не работники ГИБДД.

Также планируется бороться с теми, кто моет свои автомобили на берегу водоемов, тем самым загрязняя их. Муниципалитетам предстоит прописать в своих правилах благоустройства, что разрешено делать автомобилистам и что нельзя, а также четко определить все понятия, которые указаны в КоАП.

Что касается борьбы с парковкой на газонах, то в этом вопросе муниципалитетам предстоит четко прописать в своих правилах благоустройства, что именно в данном муниципальном образовании считается газоном. В крупных городах, наверное, это будет любой островок растительности вне зависимости от того, возделывается он или нет. А в сельской местности, возможно, к газонам отнесут только огороженные бордюрами территории, растительность на которых посажена человеком.

По мнению Рукавишниковой, в новом проекте отражен принцип единства всех уровней публичной власти. Федеральный кодекс устанавливает ответственность, правила должны прописываться на муниципальном уровне, а к составлению протоколов могут привлекаться как муниципальные, так и региональные должностные лица.

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По материалам: uposters.ru

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