В рамках круглого стола на форуме "Сообщество" эксперты обсудили распространение фейков на выборах в Госдуму

Вадим Карасев

2 ноября в рамках форума "Сообщество" состоялся круглый стол "Система общественных палат России как локомотив общественного наблюдения: итоги избирательной кампании 2021 года и дальнейшие перспективы". Эксперты обсудили распространение фейков на выборах в Госдуму 2021, а также возможные риски и пути решения данной проблемы в будущих избирательных компаниях.

С начала 2021 года киберволонтеры Общественной палаты России выявили в Сети порядка 70 тысяч материалов с ложной информацией. Самыми частыми стали фейки о вакцинации (23 тысячи), выборах (19,8 тысяч) и коронавирусе (13 тысяч).

Член Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, отдельно отметила опасность распространения фейков для электорального процесса.

"Их основная задача – это, конечно, увеличение недоверия к выборам и выборным институтам и дискредитация избирательной системы в целом, попытка оттолкнуть людей от участия в избирательных процессах", – подчеркнула она.

По мнению Мизулиной, необходимо создание рамочного закона, который будет давать четкое определение фейка. правовая норма должна охватывать не только фейки, появляющиеся во время выборов, но и распространение недостоверной информации в целом.

При этом в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс должны быть введены новые статьи о распространении фейков о ходе голосования и работе избирательной комиссии в течение 3 месяцев, предшествующих любой избирательной кампании. Также эксперт предложила привлекать к ответственности кандидатов, распространяющих фейки, в том числе связанные со статистической информацией, и повысить штрафы для распространителей фейков: физических лиц, СМИ и аккаунтов в соцсетях с аудиторией свыше 100 тысяч человек.

"В связи с распространением таких фейков можно вводить принудительные работы. Распространил опасную информацию, напугал общество, пожалуйста иди отработай, например, на обязательных государственных работах", – заявила Мизулина.

По мнению участников круглого стола, опыт прошедшей избирательной кампании 2021 должен быть изучен для минимизации подобных рисков в будущем.

"Несмотря на то, что до президентских выборов еще несколько лет, подготовка к ним уже ведется. Лига безопасного интернета уже фиксирует технически первые попытки подготовки к дискредитации вот этого выборного процесса, связанного с президентской компанией 2024 года. Мы понимаем, что будет попытка серьезных манипуляций в ходе той большой президентской кампании", – сообщила Мизулина.

Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, в свою очередь, отметил высокий уровень электронной электоральной демократии в России. При этом, эксперт выразил беспокойство не только по поводу растущего из года в год количества фейков, но и по поводу их распространителей.

"Мы должны уже ставить вопрос о некой сертификации деятельности, желающих так или иначе освещать избирательный процесс. Потому что у нас появилось обилие так называемых инфлюенсеров. Эти люди самостоятельно назначили себя лидерами мнений по самым разным вопросам, при том, что ни в чем не разбираются", – отметил он.

Малькевич сообщил, что во время выборов, доля "хайпующих" минимальна.

"Это сознательно, профессионально создающиеся провокации с целью дестабилизировать людей и вызвать недоверие к выборам, к избирательному процессу, к их результатам", – заключил эксперт. Он также подчеркнул, что не поддерживает уголовную ответственность за распространение фейков, однако считает, что нарушителей необходимо "наказывать полновесным рублем".