В регионах могут ввести штрафы за шум не только ночью, но и днем

08:08 Автор: Юлия Катенёва

Источник: РИА Новости

Штрафы за нарушение тишины могут ввести не только в ночное, и но дневное время на региональном уровне. Об этом РИА «Новости» рассказала первый зампред комитета Совета федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова, комментируя проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

«В проекте нового Кодекса о РФ есть ответственность за нарушение тишины и покоя граждан только в ночные часы. Однако во многих субъектах уже не первый год действуют аналогичные требования и в дневное время — где-то это выходные дни, где-то — отдельные часы, когда шуметь нельзя. Эта практика может расширяться на региональном уровне», — сказала сенатор.

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Ранее Рукавишникова рассказала, что размер штрафа за шум в ночное время, предусмотренный в новом проекте КоАП, составит от 1 до 2 тысяч рублей. Что касается наказание за нарушение тишины днем, то, по ее словам, типичные санкции — штрафы для граждан от 500 до 1 тысячи рублей, в ряде регионов достигают 5 тысяч рублей.

Сенатор напомнила, что административная ответственность за дневной шум установлена в Воронежской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Томской областях, Красноярском и Ставропольском краях, Чувашии, Ханты-Мансийском автономном округе.





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Кроме того, каждый субъект может самостоятельно установить штрафы и для автолюбителей, которые создают шум ездой без глушителей или громкой музыкой.

Как ранее рассказывала «Парламентская газета«, столичные власти разработают закон для шумных автолюбителей в Москве, а также внесут в Госдуму инициативу, увеличивающую размер штрафа за преднамеренное нарушение тишины. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, «отдельные «отмороженные» автомобилисты достали москвичей.

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