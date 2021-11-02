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В Счетной палате обсудили основные проблемы жилищного строительства

В Счетной палате обсудили основные проблемы жилищного строительства

Большую долю однокомнатных квартир и слишком высокие дома назвала болевыми точками российского жилищного строительства в ходе выступления на форуме "Сообщество" аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. 

Она уточнила, что с 2009 года доля однокомнатных квартир в новостройках выросла на 10%, по итогам 2020 года она составляла 43%. В 2018 году этот показатель и вовсе достигал максимального значения - 47% от всего ввода жилья. При этом на одного россиянина приходится всего 27 квадратных метров жилья, отметила она. В Великобритании и Франции, у которых по европейским меркам тоже не самая высокая обеспеченность, приходится по 35 и 39 квадратных метра на человека соответственно.

Еще одна проблема новостроек - высокая этажность. С 2009 года доля зданий в 17 этажей и выше выросла более чем вдвое, до 26,4% по итогам 2020 года.

"Мы все прекрасно понимаем, что это нагрузка на сети, на общественный транспорт, если он есть в этих микрорайонах, на лифтовое хозяйство. И если брать структуру находящегося сейчас в строительстве жилья, то более 20% - это 20 и более этажей. При этом у нас есть исследование, что энергоэффективность этих домов не соответствует тому классу, который заявлен в документации", - сказала Трунова.

Улучшение жилищных условий россиян - одна из приоритетных задач государства до 2030 года. Однако новые дома появляются пока далеко не везде. В двадцати регионах строится 62% всего жилья. Среди них - Московская область, Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан. 

"Конечно, с одной стороны, это наиболее социально и экономически устойчивые, демографически населенные субъекты Российской Федерации. Но есть регионы, в которых практически не строится жилье. И здесь есть масса вопросов по этим дисбалансам", - заключила аудитор.


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По материалам: uposters.ru

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