В Тамбовской области проводят занятия для педагогов

В тамбовской межведомственной школе профессионального мастерства работников системы дополнительного образования начался новый учебный год, сообщает пресс-служба Управления образования и науки региона. Занятия проводятся на базе Центра развития творчества детей и юношества, в этом году педагоги занимаются в онлайн-формате.

Для них проводятся консультации по вопросам нормативно-правового регулирования в сфере дополнительного образования, обучающие курсы посвящены также новым трендам допобразования, программам нового поколения и т. д.

Лекции будут продолжаться до декабря текущего года, затем обучающихся школы профессионального мастерства ждут итоговое задание и практическая отработка дополнительной общеобразовательной программы с экспертом в индивидуальном формате.

Региональная межведомственная школа профессионального мастерства впервые начала свою работу в 2018 году, за три года работы специалистам удалось обучить более 300 педагогов дополнительного образования области.