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В Волгоградской области построят школу в рамках нацпроекта «Образование»

В Волгоградской области построят школу в рамках нацпроекта «Образование»

В городе Волжском Волгоградской области построят новую школу в рамках нацпроекта «Образование». В ней будут обучаться более 1000 человек, уточняет пресс-служба Комитета образования, науки и молодежной политики региона.

Здесь будут расположены 40 современных классов, многофункциональный спортивный зал, школьный деловой центр, актовый зал, библиотеки, мастерские, лингафонные кабинеты, столовая и буфет. В школе будет сделано все для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

На прилегающей территории планируется обустройство спортплощадок, зон для игровых видов спорта, секторов для занятий легкой атлетикой и активного досуга детей младших классов.

Ранее губернатор Андрей Бочаров отметил, что в регионе остается достаточно высокая потребность в новых школах,  в связи с чем прорабатывается возможность строительства еще пяти таких учреждений, включая школу в Волжском.

В настоящее время образовательные учреждения также строятся в Ворошиловском районе и поселке Отрадное городского округа город Михайловка.

# Общество
По материалам: edu.ru

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