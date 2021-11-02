Ведьма или Саманта Джонс: Наталья Водянова показала, как отметила Хэллоуин с мужем Антуаном Арно и детьми

Вадим Карасев

Хэллоуин с удовольствием отмечают многие звезды, и 39-летняя Наталья Водянова не исключение. Модель на этих выходных тоже окунулась в атмосферу "жуткого праздника", выбрав образ колдуньи. Впрочем, свой грим Наталья прокомментировала весьма иронично.

Я думала, что я ведьма, которая съела кота, но, кажется, получилась Саманта из "Секса в большом городе", которая сделала лицевой пилинг,

— написала Водянова, имея в виду легендарный эпизод из культового сериала, когда бьюти-процедура оставила свои следы на лице Саманты.





Наталья ВодяноваКадр из сериала "Секс с большом городе"

Впрочем, и в такой трактовке образ был бы вполне актуальным, учитывая, что сейчас снимается продолжение сериала, ну а отсутствие в нем Саманты для многих поклонников стало настоящим ужасом.

На Хэллоуин Наталья вместе с детьми также сходила в парижский Диснейленд, но вот шумным костюмированным вечеринкам она затем предпочла прогулки на природе и милые домашние посиделки с семьей и друзьями.





Наталья Водянова с детьми и друзьями в Диснейленде

Водянова поделилась с подписчиками фото живописных осенних пейзажей, а также традиционного декора из сухоцветов и тыкв. Природные красоты пользователи сети оценили, но не удержались и от комментариев касательно запечатленных на фото людей.

Ваша дочка почти никогда не улыбается! Это образ?

— спросил один из подписчиков.





Наталья Водянова с дочерью Невой и сыновьями Максимом и Романом

Брекетов стесняется,

— в шутку ответила Наталья, использовав смеющийся смайлик.

Но если Нева на фото и правда была в мрачном образе, то вот естественность мужа Натальи, Антуана Арно, растопила сердца многих подписчиков.





Антуан Арно

Антуан ну настолько домашний!

Как приятно видеть вашего супруга улыбающимся! Он всегда такой серьезный,

— написали в комментариях.

























Надя Бесчетникова