Ведьма или Саманта Джонс: Наталья Водянова показала, как отметила Хэллоуин с мужем Антуаном Арно и детьми
Хэллоуин с удовольствием отмечают многие звезды, и 39-летняя Наталья Водянова не исключение. Модель на этих выходных тоже окунулась в атмосферу "жуткого праздника", выбрав образ колдуньи. Впрочем, свой грим Наталья прокомментировала весьма иронично.
Я думала, что я ведьма, которая съела кота, но, кажется, получилась Саманта из "Секса в большом городе", которая сделала лицевой пилинг,
— написала Водянова, имея в виду легендарный эпизод из культового сериала, когда бьюти-процедура оставила свои следы на лице Саманты.
Впрочем, и в такой трактовке образ был бы вполне актуальным, учитывая, что сейчас снимается продолжение сериала, ну а отсутствие в нем Саманты для многих поклонников стало настоящим ужасом.
На Хэллоуин Наталья вместе с детьми также сходила в парижский Диснейленд, но вот шумным костюмированным вечеринкам она затем предпочла прогулки на природе и милые домашние посиделки с семьей и друзьями.
Водянова поделилась с подписчиками фото живописных осенних пейзажей, а также традиционного декора из сухоцветов и тыкв. Природные красоты пользователи сети оценили, но не удержались и от комментариев касательно запечатленных на фото людей.
Ваша дочка почти никогда не улыбается! Это образ?
— спросил один из подписчиков.
Брекетов стесняется,
— в шутку ответила Наталья, использовав смеющийся смайлик.
Но если Нева на фото и правда была в мрачном образе, то вот естественность мужа Натальи, Антуана Арно, растопила сердца многих подписчиков.
Антуан ну настолько домашний!
Как приятно видеть вашего супруга улыбающимся! Он всегда такой серьезный,
— написали в комментариях.