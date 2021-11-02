Врач предостерегла от постановки самодиагнозов «грипп» и «ковид»

00:20 Автор: Вероника Флора

Почему обычному человеку сложно по симптомам отличить коронавирус от гриппа, «Парламентской газете» рассказала врач-инфекционист, заместитель главного врача по медицинской части Химкинской областной больницы Елена Долгих.

«Если температура тела повышается до 39-40 градусов, это, скорее всего, — грипп. Коронавирусная инфекция в первые дни заболевания, как правило, не даёт такой высокой температуры. Однако, как мы знаем, COVID-19 очень непредсказуемый и изменчивый вирус, он может протекать под видом любого ОРВИ», — подчеркнула Елена Долгих.

Именно поэтому врач рекомендовала не ставить себе такие диагнозы, как «грипп» и «коронавирус» самостоятельно. Чтобы диагностировать заболевание, у пациентов в медучреждениях берут мазок. Эта процедура позволяет точно поставить диагноз.

При этом, врач напомнила, что лучшая профилактика COVID-19 и гриппа — вакцинация. Минздрав разрешил делать прививки от этих инфекций одновременно.

Можно ли одновременно заболеть ковидом и гриппом?

Иммунный ответ после вакцинации от гриппа формируется через 2 недели, от ковида — спустя 42 дня после введения первого компонента вакцины.

Основные противопоказания к вакцинации — острые инфекционные и не инфекционные заболевания, обострение хронических патологий и выраженные аллергические реакции на прививку в прошлом.

#коронавирус #вакцинация #здоровье

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