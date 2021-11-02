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"Выглядит ужасно": мужчина подал на развод, увидев свою жену без макияжа после свадьбы

"Выглядит ужасно": мужчина подал на развод, увидев свою жену без макияжа после свадьбы

Житель Египта принял решение развестись со своей супругой спустя лишь месяц после свадьбы. Неудачливый муж ужаснулся тому, как на самом деле выглядит его избранница, сообщает Gulfnews.

Как отмечается, египтян подал иск в занимающийся семейными делами суд, чтобы оформить развод. 

В ходе заседания мужчина пожаловался, что был введен супругой в заблуждение, так как она всегда пользовалась косметикой, не показывая свое лицо без макияжа.

"Она обманула меня. Без мейкапа она выглядит ужасно. Я увидел ее настоящее лицо только после свадьбы", — заявил мужчина.

Пока что неизвестно о решении, которое в итоге принял суд. По информации некоторых местных СМИ, супруги сейчас живут раздельно.

Как писал NEWSTES, ранее марш маленьких пенисов провели в Лос-Анджелесе.

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По материалам: uposters.ru

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