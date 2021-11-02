Заговоры на скорую встречу влюбленных в разлуке

Вадим Карасев

Разлука — тяжелое испытание для влюбленных сердец. Ускорить долгожданную встречу помогут простые заговоры. С их помощью удастся укрепить чувства и не так сильно тосковать, считая дни до долгожданного воссоединения.

Во время расставания влюбленные часто грустят, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать простые заговоры, с помощью которых удастся ускорить встречу. С их помощью будет проще переживать разлуку, зная, что она не продлится долго, и в скором времени произойдет воссоединение любящих сердец.

1. Ускорить встречу поможет заговор, который читают на вещь любимого: «Любовь моя далеко, в сердце неспокойно, тоска одолевает. Вещь любимого (любимой) возьму, на скорую встречу заговорю. Покуда вещь у меня хранится, любовь в сердцах не умрет, скорая встреча произойдет». Вещь прячут в шкаф или комод со своей одеждой.

2. Ускорить долгожданную встречу поможет заговор на фотографию. Ее кладут на стол, зажигают маленькую красную свечу и проговаривают, всматриваясь в изображение: «Заклинаю тебя (имя) обо мне вспоминать, в разлуке тосковать, встречу нашу ускорять. Как свеча догорит, так и весточка от (имя) добрая прилетит». Фото убирают под подушку, а свечу ставят на подоконник и дожидаются, пока она догорит.

3. Заговор на скорую встречу влюбленных читают во время заката: «Солнце за горизонт садится, ночь наступает, тоска меня одолевает. Уж как я к любимому (любимой) стремлюсь, так и он (она) пусть по мне тоскует, время подгоняет, встречу ускоряет».