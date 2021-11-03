10 распространенных признаков того, что мужчина изменяет

1. Сообщения утром и ночью

2. Бурная реакция на сообщения

3. Не оставляет свой телефон на видном месте

4. Часто принимает душ

5. Внезапные изменения внешнего вида

6. Резкие перепады настроения

7. Слишком много новых увлечений

8. «Работает» до ночи и стал скрывать финансы

9. Не звонит и не отвечает на звонки

10. Стал слишком скрытным

Что же делать дальше?

Согласно последним статистическим данным, не менее 30% состоящих в браке людей в какой-то момент изменяют своему супругу. Чаще всего неверность является результатом проблем в отношениях. Большинство людей не вступают в отношения с намерением изменить своему партнеру. Когда брак или отношения переживают трудные времена, возрастает риск измены одного из партнеров. Человек с большей вероятностью будет искать утешения в объятиях другого, если чувствует, что его не понимают, игнорируют, не любят или недооценивают. Как только отношения ухудшаются, желание продолжать и создавать новые связи становится сильнее. Некоторые исследования показывают, что чем привлекательнее человек (не только физически, но и эмоционально, социально и финансово), тем больше вероятность того, что он склонен к измене. По мере того как люди становятся более финансово обеспеченными, их внимание смещается с выживания на удовольствие. Они хотят расширить свой кругозор и наслаждаться всем, что может предложить жизнь. Конечно, каждому из признаков может быть правдоподобное объяснение, но изменения в поведении, упомянутые ниже, характерны для людей, которые обманывают.Пишет и получает сообщения в позднее время и рано утром. Просыпается раньше вас и первым делом проверяет сообщения на телефоне.Берет свой телефон с собой, когда идет в ванную комнату. Вы замечаете, как он выходит из ванной и смеется, глядя в телефон. Увидев, что вы обнаружили это, начинает нервно себя вести.Всегда прячет от вас экран смартфона, если кому-то отправляет или получает от кого-то сообщение. Он стоял рядом с вами и вышел из комнаты, чтобы написать сообщение.Раньше вы заставляли его принимать душ каждый день, но теперь он идет в ванную, как только возвращается домой. Если ваш муж летит в душ, как только он входит в дверь, возможно он пытается избавиться от запаха своей любовницы.Следите за преобразованием внешнего вида, одежды и запаха, поскольку они могут указывать на появление нового человека в жизни вашего мужчины.Вы начинаете думать, что сошли с ума, потому что человек рядом с вами внезапно переходит от милого и любящего поведения к сердитому и разочарованному без уважительной причины. На вопрос, хочет ли он поговорить, отвергает вас, говоря, что вы ничего не понимаете. Ваш партнер ищет предлог, чтобы выйти из дома на час или два, может начать с вами ссору, чтобы в конце концов выйти на улицу для того, чтобы «успокоиться». А на самом деле он проводит это время с новым человеком в своей жизни. Супруг может внезапно начать осыпать вас комплиментами, поцелуями, ласками с целью помириться — это может указывать на то, что в нем проснулось чувство вины, за то, что он ускользает к другому человеку.Он предпочитает классическую позу «миссионера», занимаясь любовью, но какое-то время вы замечаете, что он использует другие позы, гораздо более «дикие». Он делает в постели такие вещи, о которых вы даже не мечтали? Конечно, он мог прочитать книгу вроде «Как удовлетворить свою жену». А может, новая любовница научила его новым трюкам? Когда он начинает менять свое поведение в постели, это может быть признаком того, что все практикуется где-то кроме семейного гнезда. Если он внезапно начинает делать то, что вы всегда хотели, вам должно стать интересно, почему. Это касается не только постели, но и повседневной жизни. Все мы меняемся по мере роста, но если вы заметите существенные отклонения от нормального поведения, это может быть проблемой.У вашего избранника был предсказуемый график работы, но внезапно он начинает работать сверхурочно, работать допоздна и выходить на работу намного раньше. Кроме того, у вас были общие деньги, но теперь он хочет, чтобы его деньги принадлежали только ему.Когда вы звоните, он отправляет сообщение, что занят на работе, хотя раньше упрекал в том, что вы не звоните или был рад звонкам. Когда вы отправляете ему сообщения, она не отвечает (хотя дома он выпрыгивает из-за стола каждый раз, когда звонит в телефон, чтобы ответить на сообщения).Часто его рассказы не имеют логики и смысла. Раньше партнер рассказывал вам все о коллегах, с которыми работает, обо всем, что происходит на работе. Он делился забавными историями и анекдотами. Теперь он кидает только дежурные фразы, что все как обычно. Можно игнорировать изменения в поведении, которые описывались выше, но, если ваша интуиция подсказывает вам, что что-то происходит, вероятно, так оно и есть. Ваша интуиция может давать подсознательные подсказки о поведении человека рядом с вами. Когда кто-то вам изменяет, он не может скрывать это вечно.Как только вы почувствуете, что ваш партнер вам изменяет, у вас будет несколько вариантов, как строить жизнь дальше. Определите, важно ли это для вас, волнует ли это вас. Если это не имеет значения, то вы можете отказаться от расследования и продолжить отношения, как прежде. Если то, что вы почувствовали, ранит вас, вам следует поговорить со своим партнером. Не ждите честного ответа. В большинстве случаев они скажут вам то, что вы хотите услышать. Даже если вы спросите несколько раз, вы можете не узнать правду. Неверный муж будет лгать не только для защиты себя, но и для защиты любовницы. И - верите вы в это или нет — он солжет, чтобы защитить вас от такой правды. Хотя в это трудно поверить, но неверный партнер, не хочет обидеть вас. И тогда вам нужно принять решение. Считаете ли вы, что пора сделать перерыв в отношениях? Или расстаться на время? Только вы можете решить, стоит ли сохранять отношения, узнав факт измены. Есть только два варианта. Вы можете решить остаться со своей второй половиной (которая время от времени была половиной другого человека) или вы можете уйти. Решать только вам. Если ваш партнер однажды изменил вам, то велика вероятность, что он сделает это снова. Чрезвычайно трудно доверять человеку, который пошел на измену. Определите, стоит ли сохранять отношения, несмотря на измену. Если да, то начните долгий путь к исцелению и восстановлению отношений. Если ответ отрицательный, то пора выйти из этих отношений не оглядываясь.