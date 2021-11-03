100 тысяч человек подали заявки для регистрации на олимпиаде "Я — профессионал"

Вадим Карасев

Организаторы студенческой олимпиады "Я — профессионал" получили за десять дней более 100 тысяч заявок на участие. Об этом сообщила руководитель олимпиады "Я — профессионал" Валерия Касамара.

"Всего за 8 дней организаторы олимпиады получили уже 100 тысяч заявок на участие в проекте. В этот раз переступить порог в 100 тысяч нам удалось на день раньше, чем годом ранее. Это говорит о том, что олимпиада зарекомендовала себя в студенческом сообществе и ее востребованность продолжает расти. На данный момент наибольшей популярностью у студентов пользуются направления "Лечебное дело и педиатрия", "Психология" и "Математика" — именно на них молодые люди регистрируются активнее всего", — уточнила Касамара.



Она также отметила, что за первую неделю регистрационной кампании лидерами по количеству заявок от студентов стали пять регионов: Москва (38 371 заявка), Санкт-Петербург (10 655), Свердловская область (3 268), Республика Татарстан (2 830) и Московская область (2 664).



"На данный момент активнее всего на олимпиаду "Я — профессионал" регистрируются студенты пяти российских вузов: Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (11 300 регистраций), НИУ ВШЭ (3 926), МГУ им. М. В. Ломоносова (3 268), МГПУ (2 022) и СПбГУ (2 011), — подчеркнул генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров. — Из 42 дней регистрации на олимпиаду 8 уже позади. Студенты, которые к сегодняшнему дню успели подать заявку на состязания, разумно и ответственно подходят к возможностям, которые им предлагает проект "Я — профессионал". Время летит очень быстро, поэтому не стоит откладывать регистрацию на последние дни".

В 2021/2022 учебном году проводится юбилейный, пятый сезон олимпиады. Участники могут зарегистрироваться и попробовать свои силы в одном или нескольких из 72 направлений. Направления охватывают самые разные профессиональные области — от журналистики до квантовых технологий. Регистрация на олимпиаду продлится до 7 декабря, а уже с 10 по 26 декабря состоится отборочный онлайн-этап состязаний. Заключительный этап пройдет в период с февраля по конец апреля 2022 года. Итоги пятого сезона олимпиады будут подведены в конце мая 2022 года.

В зависимости от набранных баллов дипломанты олимпиады делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов, а также возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. А для медалистов дополнительно предусмотрены денежные премии — от 100 до 300 тысяч рублей.

Олимпиада "Я — профессионал" входит в план основных мероприятий Года науки и технологий, а также реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".