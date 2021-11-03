Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

100 тысяч человек подали заявки для регистрации на олимпиаде "Я — профессионал"

100 тысяч человек подали заявки для регистрации на олимпиаде "Я — профессионал"

Организаторы студенческой олимпиады "Я — профессионал" получили за десять дней более 100 тысяч заявок на участие. Об этом сообщила руководитель олимпиады "Я — профессионал" Валерия Касамара.

"Всего за 8 дней организаторы олимпиады получили уже 100 тысяч заявок на участие в проекте. В этот раз переступить порог в 100 тысяч нам удалось на день раньше, чем годом ранее. Это говорит о том, что олимпиада зарекомендовала себя в студенческом сообществе и ее востребованность продолжает расти. На данный момент наибольшей популярностью у студентов пользуются направления "Лечебное дело и педиатрия", "Психология" и "Математика" — именно на них молодые люди регистрируются активнее всего", — уточнила Касамара.

Она также отметила, что за первую неделю регистрационной кампании лидерами по количеству заявок от студентов стали пять регионов: Москва (38 371 заявка), Санкт-Петербург (10 655), Свердловская область (3 268), Республика Татарстан (2 830) и Московская область (2 664).

"На данный момент активнее всего на олимпиаду "Я — профессионал" регистрируются студенты пяти российских вузов: Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (11 300 регистраций), НИУ ВШЭ (3 926), МГУ им. М. В. Ломоносова (3 268), МГПУ (2 022) и СПбГУ (2 011), — подчеркнул генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров. — Из 42 дней регистрации на олимпиаду 8 уже позади. Студенты, которые к сегодняшнему дню успели подать заявку на состязания, разумно и ответственно подходят к возможностям, которые им предлагает проект "Я — профессионал". Время летит очень быстро, поэтому не стоит откладывать регистрацию на последние дни".

В 2021/2022 учебном году проводится юбилейный, пятый сезон олимпиады. Участники могут зарегистрироваться и попробовать свои силы в одном или нескольких из 72 направлений. Направления охватывают самые разные профессиональные области — от журналистики до квантовых технологий. Регистрация на олимпиаду продлится до 7 декабря, а уже с 10 по 26 декабря состоится отборочный онлайн-этап состязаний. Заключительный этап пройдет в период с февраля по конец апреля 2022 года. Итоги пятого сезона олимпиады будут подведены в конце мая 2022 года.

В зависимости от набранных баллов дипломанты олимпиады делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов, а также возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. А для медалистов дополнительно предусмотрены денежные премии — от 100 до 300 тысяч рублей.

Олимпиада "Я — профессионал" входит в план основных мероприятий Года науки и технологий, а также реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Баба Нина - существует ли она на самом деле и где она живет: все о ясновидящей, фото
Баба Нина - существует ли она на самом деле и где она живет: все о
Скончался актер сериала «Бригада»
Скончался актер сериала «Бригада»
Навка пожаловалась, что ее дочь засудили на спортивных соревнованиях
Навка пожаловалась, что ее дочь засудили на спортивных соревнованиях
58-летняя Деми Мур вышла в свет в откровенном наряде
58-летняя Деми Мур вышла в свет в откровенном наряде
Дмитрия Дюжева выгнали с показа Валентина Юдашкина
Дмитрия Дюжева выгнали с показа Валентина Юдашкина
Илья Авербух признался, что планирует еще детей от Арзамасовой
Илья Авербух признался, что планирует еще детей от Арзамасовой
Бритни Спирс обвинила мать в своем 13-летнем опекунстве
Бритни Спирс обвинила мать в своем 13-летнем опекунстве
Мнение мужчин: 5 самых отталкивающих привычек женщин
Мнение мужчин: 5 самых отталкивающих привычек женщин
20+ ловеласов из соцсетей, устоять перед которым просто невозможно
20+ ловеласов из соцсетей, устоять перед которым просто невозможно
7 признаков, что пора сменить работу
7 признаков, что пора сменить работу
20 небанальных идей для свадебных фото, которые все захотят повторить
20 небанальных идей для свадебных фото, которые все захотят повторить
25 поцелуев со свадеб, которые всем срочно захочется развидеть
25 поцелуев со свадеб, которые всем срочно захочется развидеть

Топ на сегодня

Кармический узел: что это такое и как его развязать
Кармический узел: что это такое и как его развязать
Даша Жукова, Деми Мур, Ким Кардашьян и другие на премии WSJ's Innovator Awards в Нью-Йорке
Даша Жукова, Деми Мур, Ким Кардашьян и другие на премии WSJ's
Беременная Джорджина Родригес показала фотографию УЗИ
Беременная Джорджина Родригес показала фотографию УЗИ
Ежедневный ритуал во время умывания на финансовую удачу
Ежедневный ритуал во время умывания на финансовую удачу
Лунный день сегодня 3 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 3 ноября 2021 года

Еще по теме

На третью олимпиаду "Я - профессионал" пришло уже более 300 тысяч заявок
Российские студенты подали 675 тысяч заявок на олимпиаду «Я — профессионал»
На олимпиаду "Я – профессионал" поступило уже 300 тысяч заявок
На олимпиаду «Я — профессионал» поступило более 300 тысяч заявок