20+ ловеласов из соцсетей, устоять перед которым просто невозможно

1. Если у девушек получается, то почему бы и мужчинам не попробовать?

2. Надо быстро сделать фото, пока жена не видит…

3. Действительно!

4. Ему только пистолета и веера из купюр не хватает!

5. А вот это уже совсем другое дело!

6. Осталось только подписать – «какой я сладкий»!

7. Не фото, а классика жанра!

8. У каждого свои достоинства!

9. А что? Красиво жить не запретишь!

10. Даже не знаем, как он со своим загруженным графиком сможет уделять девушкам время!

11. Вооружён и особо опасен, или смешон!

12. Надеемся, это фото он сделал не перед тем как ехать в банк, чтобы закрыть кредит?

13. Мы даже знаем, с кем его познакомить. С девушками, из нашей предыдущей подборки!

14. Парни уверенны, что девушки теряют голову от их брутальности!

15. Женское сердечко вздрогнуло!

16. Как думаете, он много лайков собрал?

17. Галстук на голое тело? Да это фото надо на обложку глянца!

18. Мы верим, что у него получится устроить свою личную жизнь с помощью Соцсети!

19. Обитатели «Одноклассников», конечно, отжигают. Но зато без фотошопа!

20. Да как тут забудешь? Мы теперь это фото и развидеть то не сможем!

21. Действительно, если сам себя не похвалишь, то никто не похвалит!

22. А после такого фото сердца у его подписчиц будут вдребезги!

23. И нам тоже нечего добавить!

Если вы думаете, что это только прекрасная половина человечества публикует свои лучшие фото в социальных сетях, чтобы устроить личную жизнь, или на крайний случай, найти работу (и желательно в модельном бизнесе), то ошибаетесь. Мужчины тоже это делают! Так вот, нам попались фото ловеласов, а порою даже мачо, брутальность которых зашкаливает. И становится ясно только одно – им срочно нужно поднять свою самооценку, ну или – найти вторую половинку. Но что самое интересное, без внимания такие фото оставить просто невозможно!