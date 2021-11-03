20 небанальных идей для свадебных фото, которые все захотят повторить
Вчера, 23:46
Вот уже много лет свадебные альбомы наших соотечественников похожи друг на дружку. Там можно отыскать стандартный набор: фото из ЗАГСА, молодожёны возле местных достопримечательностей и фотошоп а-ля «невеста на ладошке». Что ж, самое время менять эти ужасные традиции! Так вот, мы отыскали 20 небанальных идей для свадебных фото, которые не только украсят свадебный альбом, а ещё и сделают его самым романтичным и трогательным воспоминанием о дне, когда родилась новая семья. А ещё их можно повторить на годовщину или просто так. И поверьте, вам точно захочется это сделать!
1. Фото, которое захочется пересматривать много-много раз!
2. Ваш первый поцелуй в качестве мужа и жены должен вызывать радость и трепет!
3. Согласитесь, это куда эффектнее, чем невеста на ладошке или жених в туфельке!
4. Современные технологии стремительно ворвались в нашу жизнь. А значит – пора менять и традиции свадебных фото!
5. Кадр, для которого жениху и невесте не придётся играть в чувства. Тут всё будет по-честному!
6. А в альбомах наших соотечественников совсем не было места для нежности!
7. Хотите, чтобы все подружки невесты поместились в кадр? Ловите идею!
8. Если уж и фотошопить свадебные фото, то только вот так!
9. Кот в кадре – это всегда на счастье!
10. Когда только любовь, и ничего лишнего!
11. Забудьте про фото, где всё семейство театрально пытается принарядить невесту. Сегодня в тренде настоящие фото из жизни!
12. Только не говорите, что это не мило!
13. Стильно и совершенно небанально!
14. А вот идея, чтобы ваши клятвы в вечной любви друг к другу сохранились не только в памяти…
15. Что ж, иногда семья это сразу трое!
16. Зато такой кадр никогда не окажется в подборке про свадебные приколы и фотошоп «Юрского периода»!
17. Потому что девочки – такие девочки!
18. Вместо фото у памятника!
19. Это будет ваше самое любимое селфи!
20. А крутость этого кадра просто зашкаливает!
По материалам: womanadvice