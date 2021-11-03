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20 небанальных идей для свадебных фото, которые все захотят повторить

20 небанальных идей для свадебных фото, которые все захотят повторить
Вот уже много лет свадебные альбомы наших соотечественников похожи друг на дружку. Там можно отыскать стандартный набор: фото из ЗАГСА, молодожёны возле местных достопримечательностей и фотошоп а-ля «невеста на ладошке». Что ж, самое время менять эти ужасные традиции! Так вот, мы отыскали 20 небанальных идей для свадебных фото, которые не только украсят свадебный альбом, а ещё и сделают его самым романтичным и трогательным воспоминанием о дне, когда родилась новая семья. А ещё их можно повторить на годовщину или просто так. И поверьте, вам точно захочется это сделать!

1. Фото, которое захочется пересматривать много-много раз!

2. Ваш первый поцелуй в качестве мужа и жены должен вызывать радость и трепет!

3. Согласитесь, это куда эффектнее, чем невеста на ладошке или жених в туфельке!

4. Современные технологии стремительно ворвались в нашу жизнь. А значит – пора менять и традиции свадебных фото!

5. Кадр, для которого жениху и невесте не придётся играть в чувства. Тут всё будет по-честному!

6. А в альбомах наших соотечественников совсем не было места для нежности!

7. Хотите, чтобы все подружки невесты поместились в кадр? Ловите идею!

8. Если уж и фотошопить свадебные фото, то только вот так!

9. Кот в кадре – это всегда на счастье!

10. Когда только любовь, и ничего лишнего!

11. Забудьте про фото, где всё семейство театрально пытается принарядить невесту. Сегодня в тренде настоящие фото из жизни!

12. Только не говорите, что это не мило!

13. Стильно и совершенно небанально!

14. А вот идея, чтобы ваши клятвы в вечной любви друг к другу сохранились не только в памяти…

15. Что ж, иногда семья это сразу трое!

16. Зато такой кадр никогда не окажется в подборке про свадебные приколы и фотошоп «Юрского периода»!

17. Потому что девочки – такие девочки!

18. Вместо фото у памятника!

19. Это будет ваше самое любимое селфи!

20. А крутость этого кадра просто зашкаливает!

 
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

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