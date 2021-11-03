20 небанальных идей для свадебных фото, которые все захотят повторить

1. Фото, которое захочется пересматривать много-много раз!

2. Ваш первый поцелуй в качестве мужа и жены должен вызывать радость и трепет!

3. Согласитесь, это куда эффектнее, чем невеста на ладошке или жених в туфельке!

4. Современные технологии стремительно ворвались в нашу жизнь. А значит – пора менять и традиции свадебных фото!

5. Кадр, для которого жениху и невесте не придётся играть в чувства. Тут всё будет по-честному!

6. А в альбомах наших соотечественников совсем не было места для нежности!

7. Хотите, чтобы все подружки невесты поместились в кадр? Ловите идею!

8. Если уж и фотошопить свадебные фото, то только вот так!

9. Кот в кадре – это всегда на счастье!

10. Когда только любовь, и ничего лишнего!

11. Забудьте про фото, где всё семейство театрально пытается принарядить невесту. Сегодня в тренде настоящие фото из жизни!

12. Только не говорите, что это не мило!

13. Стильно и совершенно небанально!

14. А вот идея, чтобы ваши клятвы в вечной любви друг к другу сохранились не только в памяти…

15. Что ж, иногда семья это сразу трое!

16. Зато такой кадр никогда не окажется в подборке про свадебные приколы и фотошоп «Юрского периода»!

17. Потому что девочки – такие девочки!

18. Вместо фото у памятника!

19. Это будет ваше самое любимое селфи!

20. А крутость этого кадра просто зашкаливает!

Вот уже много лет свадебные альбомы наших соотечественников похожи друг на дружку. Там можно отыскать стандартный набор: фото из ЗАГСА, молодожёны возле местных достопримечательностей и фотошоп а-ля «невеста на ладошке». Что ж, самое время менять эти ужасные традиции! Так вот, мы отыскали 20 небанальных идей для свадебных фото, которые не только украсят свадебный альбом, а ещё и сделают его самым романтичным и трогательным воспоминанием о дне, когда родилась новая семья. А ещё их можно повторить на годовщину или просто так. И поверьте, вам точно захочется это сделать!