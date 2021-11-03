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25 поцелуев со свадеб, которые всем срочно захочется развидеть

25 поцелуев со свадеб, которые всем срочно захочется развидеть
Первый поцелуй жениха и невесты в статусе мужа и жены – событие трогательное. Фотографы стараются поймать этот момент, чтобы он навсегда остался в памяти молодожёнов. Но, бывает, что-то начинает идти не по плану, и вместо романтических фото поцелуев появляются вот такие! Шутки шутками, но мы на самом деле отыскали фотографии, на которых жених и невеста целуются, вот только умиления они не вызывают. А скорее смех, оторопь и даже брезгливость. Может надо было чаще репетировать или делать это втайне от посторонних глаз?

1. Когда хотели показать в кадре огонь и страсть, но что-то пошло не так…

2. Ну, вот опять – никакой романтики, а сплошная «бытовуха»!

3. Упс! А вот сейчас даже нам стало как-то неловко!

4. Такой поцелуй точно не украсит свадебный альбом!

5. А мы думали, что такие поцелуи только для молодёжи?

6. Кажется, жених совсем не так представлял себе этот трогательный момент!

7. У нас сейчас только один вопрос – зачем???

8. Надеемся, невеста его не съела?

9. Гусь, наверное, в шоке от происходящего. Впрочем, как и мы!

10. А ведь если бы не голуби на голове, этот кадр вполне мог бы считаться идеальным!

11. Посмотрите на фото ещё раз. Вы всё не так поняли!!!

12. Надеемся, жених и невеста ограничились только поцелуем?

13. А раньше так целовались с помощью солёной или сладкой соломки!

14. А мы всегда считали, что третья в семье – лишняя!

15. Как думаете, фотограф успел запечатлеть романтику?

16. Такой свадебный фотошоп пора запрещать!

17. Что-то мы совсем не наблюдаем на их лицах счастья!

18. Ну что тут скажешь? Это до слёз!

19. А бывает и вот так…

20. Невеста так долго ждала этот момент!

21. А это уже не свадебный поцелуй, а, извините…

22. Это они по дороге в ЗАГС или уже обратно?

23. Даже в такой момент друзей лучше держать подальше!

24. Надеемся, обошлось без травматизма?

25. Э… А где вообще жених?

 
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

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