25 поцелуев со свадеб, которые всем срочно захочется развидеть
Вчера, 23:45
Первый поцелуй жениха и невесты в статусе мужа и жены – событие трогательное. Фотографы стараются поймать этот момент, чтобы он навсегда остался в памяти молодожёнов. Но, бывает, что-то начинает идти не по плану, и вместо романтических фото поцелуев появляются вот такие! Шутки шутками, но мы на самом деле отыскали фотографии, на которых жених и невеста целуются, вот только умиления они не вызывают. А скорее смех, оторопь и даже брезгливость. Может надо было чаще репетировать или делать это втайне от посторонних глаз?
1. Когда хотели показать в кадре огонь и страсть, но что-то пошло не так…
2. Ну, вот опять – никакой романтики, а сплошная «бытовуха»!
3. Упс! А вот сейчас даже нам стало как-то неловко!
4. Такой поцелуй точно не украсит свадебный альбом!
5. А мы думали, что такие поцелуи только для молодёжи?
6. Кажется, жених совсем не так представлял себе этот трогательный момент!
7. У нас сейчас только один вопрос – зачем???
8. Надеемся, невеста его не съела?
9. Гусь, наверное, в шоке от происходящего. Впрочем, как и мы!
10. А ведь если бы не голуби на голове, этот кадр вполне мог бы считаться идеальным!
11. Посмотрите на фото ещё раз. Вы всё не так поняли!!!
12. Надеемся, жених и невеста ограничились только поцелуем?
13. А раньше так целовались с помощью солёной или сладкой соломки!
14. А мы всегда считали, что третья в семье – лишняя!
15. Как думаете, фотограф успел запечатлеть романтику?
16. Такой свадебный фотошоп пора запрещать!
17. Что-то мы совсем не наблюдаем на их лицах счастья!
18. Ну что тут скажешь? Это до слёз!
19. А бывает и вот так…
20. Невеста так долго ждала этот момент!
21. А это уже не свадебный поцелуй, а, извините…
22. Это они по дороге в ЗАГС или уже обратно?
23. Даже в такой момент друзей лучше держать подальше!
24. Надеемся, обошлось без травматизма?
25. Э… А где вообще жених?
По материалам: womanadvice