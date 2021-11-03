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31 романтическая идея для свадьбы

31 романтическая идея для свадьбы
Кто не любит любовь? ;)

1. Узорная дорожка из лепестков роз.









Просто и мило. Главное, чтобы в самый ответственный день не поднялся ветер.

2. Используйте такие номера столиков, которые имеют какое-то отношение к вашей любовной истории.

5 мая мы встретились Можно также использовать дату свадьбы, счастливые числа, суммарный рост, день первого поцелуя – в общем, над этим придется подумать.

3. Настоящие свечи в фонариках сделают церемонию еще более романтичной и трогательной.

Идея годится и для выездной церемонии на свежем воздухе.

4. Предложите каждому гостю написать вашей молодой семье какое-то пожелание. Сделать это можно на чем угодно – хоть на палочках для мороженого.






5. Бенгальские огни в форме сердечек.

Только представьте, как романтично они будут гореть во время вашего первого танца.

6. Сделайте вырезы в форме сердечек на платьях дружек.

7. Пожелания можно писать и на кусочках паззла, собирающихся в фотографию молодых.

8. Для свадьбы в деревенском стиле можно выгравировать инициалы и все важные даты на полене.






Прям как в детстве…

9. По возможности организуйте свадьбу там, где вы впервые встретились.

А что, свадьба в кинотеатре – немногие могут похвастаться таким.

10. Поставьте стулья для гостей кругом, чтобы свадьба, что называется, прошла в кругу друзей.

11. Приготовьте дневник с сюрпризом для своей второй половинки. Напишите в него какие-то свои секреты или желания. Признайтесь в чувствах, добавьте страничку с пожеланиями и напутствиями от друзей.

12. Свяжите себя узами брака по-настоящему – завяжите настоящий узел.

13. Займите гостей чем-то. Например, напишите хронологию своих отношений. Пусть узнают о вашей паре все ;)

14. Найдите фотографии со свадеб своих родителей.

15. Каждому гостю на его месте оставьте какое-нибудь приятное послание.

16. Напишите второй половинке письмо, которое она должна будет прочесть утром того самого дня.

17. Сделайте колокольчик поцелуев. И каждый раз как будет раздаваться его звон, молодые должны целоваться.

Позвони для поцелуя

18. Оставьте послание своей семье через 10 лет. Положите в ящик пару записок и бутылочку хорошего вина, чтобы через десять лет вспомнить этот самый день, свои чувства, переживания.

19. Если жених военный, можно вшить кусочек его формы с инициалами в свадебное платье. Это тронет его до глубины души.

20. Сделайте обручальное кольцо символичным, инкрустировав его своими камнями-талисманами.

21. Украсьте зал цветами, подвешенными к потолку.

Используйте леску, чтобы казалось, что они парят в воздухе.

22. Устройте церемонию зарядки колец положительными флюидами. Пусть подушечку с украшениями возьмет каждый из гостей и нашепчет в них своих добрых пожеланий.

23. Фотография в сердце друзей. Или нарисуйте мелом сердечко на земле, попросите друзей встать по контуру и получите отличное фото в результате.

24. Сделайте танец только для женатиков.

Начните перенимать опыт бывалых товарищей на танцполе))

25. Сделайте фото на траве. Декорируйте кадр самодельными объемными буквами.






26. Устройте сюрприз жениху и пришейте тайное послание на его галстук. Пусть улыбнется лишний раз и подумает о том, как ему повезло с невестой.

Не надо лишних слов. Несколько буковок на кусочке фетра в форме сердечка…

27. Не нужно высокого торта. Сделайте плоский, но большоооой. В форме сердца – как вариант.

28. Раздайте гостям платочки, которыми они смогут вытирать слезы счастья за пару и умиления.

Для слез счастья

29. Пойдите против системы и не бросайте букет, а отдайте его самой опытной паре.

Они же точно заслужили его!

30. Послания молодой семье можно оставлять в бутылках.

31. Родителям выдайте платочки побольше. Они в этот вечер прольют больше всех слез счастья.

По материалам: Buzzfeed  
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

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