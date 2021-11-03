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5 распространенных причин женских измен

5 распространенных причин женских измен
Невозможно точно сказать, сколько существует причин женской измены, потому что каждая ситуация индивидуальна. Но есть причины, которые часто встречаются чаще других. Если разобраться во всем более детально, будет значительно проще выстраивать отношения, не боясь измен и предательств.

1. Невыполнение женских прихотей

Как бы специалисты не настаивали на том, что девушка может обойтись без подарков, на практике все получается наоборот. Отсутствие цветов, каких-то финансовых потребностей и материальных благ всегда будет толкать к измене. Речь идет не о меркантильности в отношениях, а каких-то элементарных прихотях. Чаще всего измена случается в тот момент, когда есть определенный предмет желаний, а получение его зависит только о того, насколько щедрый мужчина, находящийся рядом. И если он не хочет удовлетворять прихоть девушки, она найдет того, кто поможет осуществить все задуманное.

2. Месть

На самом деле месть может быть по многим причинам. Кто-то мстит за измену, кто-то за обман, а кто-то за измену. Здесь вовсе не идет речь о материальной составляющей, как в первом варианте, но и чувств также не найти. Просто иногда наступает такой момент отчаяния для женщины, когда она не может придумать ничего лучшего, чем пойти на измену. Все-таки это лучший вариант, чем утопать в алкоголе.

3. Не устраивает

Такое может быть, если мужчина по каким-то причинам не устраивает в постели или быту. Конечно, в таком случае полностью прослеживаются меркантильные нотки, от которых трудно уйти. Если есть какая-то неудовлетворенность в постели, обязательно женщина будет указывать об этом своему избраннику. Но если он не может услышать элементарные вещи, которые озвучивает его девушка, то вполне вероятно, что за этим последует измена. Многие психологи настаивают на том, что неудовлетворенность женщины зачастую оправдывается мужской невнимательностью.

4. Отсутствие чувств

Здесь самым главным фактором измены является отсутствие чувств. Порой случается такое, что разум выбирает одного мужчину, но сердце полностью отдано другому. Просто уйти от нелюбимого мужчины не всегда хватает смелости, поэтому случаются измены, которые длительное время могут скрываться. Но рано или поздно такое становится тяжело скрывать, и вся правда всплывает на поверхность.

5. Нет общих интересов

Общение с партнером не всегда может быть интересным. Бывают такие случаи, когда хочется о чём-то поговорить, но нет той темы, которая могла бы заинтересовать обе стороны. К сожалению, такие случаи происходят в тех парах, где один партнер имеет очень привлекательную внешность. За такой оболочкой может скрываться отсутствие каких-либо интересов или увлечений. Поэтому девушка ищет того партнера, с которым будет интересно не только в интимном плане, но и на интеллектуальном уровне. Конечно, никакие причины не могут оправдать измену. Она всегда пагубно влияет на психику человека, поэтому перед тем, как поступить не должным образом, стоит несколько раз задуматься о том, какие будут последствия. Лучше сначала закончить не желаемые отношения, а уже потом начинать новые.  
# Шоу-бизнес
По материалам: Психология и отношения - популярные статьи

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