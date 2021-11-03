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7 признаков, что пора сменить работу

7 признаков, что пора сменить работу
Когда работа человеку нравится по-настоящему, то она приносит не только прибыль, но и удовольствие. Но даже такая деятельность, рано или поздно, может наскучить. В это время человек, который посвятил одной деятельности большое количество времени, начинает задумываться о том, не пора ли ему сменить работу, хотя в этом случае многие боятся оставить то, во что длительное время вкладывали свое время и силы. Существует семь основных признаков того, что следует сменить род деятельности.

1. Человек торопит время

Когда мы не получаем удовольствие от деятельности, то начинаем торопить время, чтобы рабочий день или неделя скорее закончились. Не успев прийти на рабочее место, мы начинаем заполнять свое время ненужными делами, чтобы оно шло быстрее. Вместо того, чтобы впустую тратить время, которое является одним из самых ценных ресурсов, лучше подобрать для себя что-то более интересное.

2. Утро начинается с плохого настроения

Когда работа не приносит должных результатов и удовольствия, с самого утра есть ощущение негативных эмоций, предвкушая рабочий день. Признаком нелюбви к своей работе является то, что мысли о ней всегда провоцируют злость и негатив. Именно поэтому следует поискать для себя что-то более подходящее.

3. Ощущение внутреннего сопротивления

В этом случае человек часто занимается прокрастинацией, то есть до последнего оттягивает процесс выполнения работы, и приступает к ней лишь тогда, когда времени остается совсем немного. При этом работа всегда выполняется через силу, и в этом случае не приносит хороших результатов.

4. Не видно перспектив

Когда работа выполняется через силу, результат часто не приносит положительных эмоций. Мы перестаём расти и развиваться как специалисты. Если рвения к развитию нет, то, соответственно не будет и будущих перспектив, потому что сам человек не имеет желания развиваться в этой деятельности.

5. Постоянные претензии начальства

Когда человек некачественно выполняет свою работу из-за того, что она просто ему неинтересна, он становится постоянным объектом внимания своего начальства. Вместо того чтобы постоянно выслушивать претензии и тратить свои нервные клетки, лучше сменить деятельность и начать получать удовольствие от работы.

6. Человек жертвует многим ради работы

Все мысли заняты только работой, потому что некачественное выполнение приводит к дополнительным проблемам. Мы не можем полноценно отдыхать по вечерам или в выходные, а также отвлечься на другую деятельность.

7. Оторванность от коллектива.

Некачественная работа становится причиной конфликтов с коллегами, именно поэтому человек ощущает негативную атмосферу на своем рабочем месте, которая исходит от других людей. Недовольство коллег приводит к тому, что он становится оторванным от коллектива.  
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

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