9 опасных мужских фраз, которые должны насторожить

1. «Ты мой смысл жизни».

2. «Я нагулялся и готов к серьезным отношениям!»

3. «Ты отличаешься от других».

4. «Моя бывшая, мой начальник и это государство полное...»

5. «Мои родители думают по этому поводу...»

6. «Ты ведь женщина!»

7. «Хочу срочно детей!»

8. «Женщина не должна быть скучной...»

9. «Я не доверяю женщинам»

Считается, если женщина умеет внимательно слушать своего мужчину, то она способна вовремя распознать неблагоприятные намерения в его словах. Но, к сожалению, парни те еще шифровщики и порой невозможно заподозрить подвох в их сладких речах. Мужчины, склонные скрывать свои истинные мотивы, периодически совершают ошибки и могут допускать в речи фразы, которые выдают их с головой. Главное их услышать и правильно расшифровать.Когда девушка слышит подобные фразы от возлюбленного, она буквально тает. Но не стоит обольщаться, подобные слова могут быть весьма опасными. Если мужчина периодически сообщает партнерше, что он живет лишь ради нее, то это показатель незрелого человека. Зрелый полноценный человек независимо от пола ставит на первое место себя, а далее уже идет вторая половинка, дети, близкие. За подобными высокопарными фразами часто скрываются неуверенные в себе парни, тираны и абьюзеры. Поэтому услышав подобные слова на свидании, не обольщайтесь, а внимательнее присмотритесь к партнеру.Услышав подобные слова, женщины видят в них серьезность намерений избранника. А что на самом деле кроется под этими фразами? Мужчины, озвучивая подобные речи, подразумевают, что хотят попробовать выстроить длительные отношения. Стоит обратить внимание на разницу в словах «попробовать» и «готов сделать». Никто не дает гарантий, что подобная проба оправдает себя. Вполне вероятно, что мужчина быстро разочаруется в постоянных отношениях, ему все надоест и он снова захочет чего-то новенького. Если кавалер действительно настроен на продолжительные серьезные отношения, то он скажет: «Я готов к отношениям!», «Я хочу жить вместе», «Хочу создать семью».Каждая девушка порадуется, если услышит, что она особенная, не такая как другие женщины. К сожалению, под этими лестными словами может скрываться совсем неприятная истина. Велика вероятность, что через некоторое время вы станете «как все» или «такая же как другие».Любые фразы, направленные на то, чтобы обвинить в своих неудачах окружение, не стоит пропускать мимо ушей. Каждый человек получает и достигает в жизнь то, что он заслуживает и к чему стремится. Не устраивает начальник и работа? Кто не дает уйти на другую и держит на этом месте уже много лет? Стерва бывшая, урод-сосед и прочие люди, которые постоянно вставляют палки в колеса вашему мужчине, это всего лишь внешние факторы, повод свалить свои неудачи на кого-то со стороны. Ответственность за свою жизнь полноценный мужчина берет на себя, а не ищет виноватых. Не будьте жилеткой для его слез, не слушайте все эти бесконечные причитания и не думайте, что вы сможете решить его проблемы. Не стоит тратить время на мужчин нытиков, вы вряд ли сможете вдохновить или исправить их.Одно дело, когда фразы о том, что думают его родители, произносит молодой мальчик. Совсем другой разговор, если это произносит взрослый мужчина. В отношениях, где мнение родителей будет играть решающую роль, женщина обречена на проигрыш или на беспрекословное подчинение. Поэтому сразу ответьте себе, готовы ли вы находиться в отношениях с человеком, который каждый шаг, совместную покупку, поездку и прочие действия станет обсуждать со своими родителями.Когда мужчина пытается добиться желаемого за счет слов «ты же женщина», «это ты должна была сделать, так как ты женщина», то это говорит о его инфантильности. Подобное перекладывание ответственности свойственно для детского поведения. Такие слова из уст взрослого мужчины — это манипуляция и показатель незрелости. Адекватный парень не тратит время на глупые разговоры, не перекладываете ответственность за принятие серьезных решений на вторую половинку. Он способен доносить свою позицию в спокойных разговорах.Вроде бы фраза о том, что мужчина хочет от вас детей, должна радовать. И это действительно приятно слышать, если вы находитесь с партнером в отношениях не первый месяц. Другое дело если вы встречаетесь непродолжительный промежуток времени, и он требует срочно родить ему детей. Такие разговоры должны вас как минимум насторожить. Чаще всего парни, которые торопят вторую половинку с рождением детей, хотят обрести над ней тотальный контроль. Ребенок для них лишь способ удержать партнершу рядом. Каждая женщина должна подходить к беременности осознанно, не торопиться, чтобы не оказаться в ловушке после рождения малыша.Для начала стоит сказать, что женщина в принципе ничего никому не должна. Каждая девушка сама решает, как вести себя в отношениях с мужчиной. Если партнер склонен часто повторять похожие фразы, то он прямым текстом сообщает, вы ему не особо интересны. Это точно не означает, что вы должны из кожи вон лезть, чтобы заинтересовать его, увлечь и удержать. Эти слова не должны вызвать у вас комплекс неполноценности, натолкнуть на мысли, что вы скучная личность. Просто поймите, что с этим мужчиной вам не по пути.Когда мужчина рассказывает, что бывшая обманула и предала его, поэтому он больше не доверяет особям женского пола, то не пытайтесь решить ребус, как разубедить его. Поймите одну простую истину - вы никому и ничего не должны, если избранник получил психологическую травму, страдает из-за прошлых отношений или неразделенной любви, то ему необходимо решить этот вопрос самостоятельно или с помощью психолога. Не играйте в спасительницу, потому что его недоверие никуда не денется. Если в отношения с мужчиной вы услышали одну из вышеперечисленных фраз, то не отчаивайтесь. Попробуйте поговорить с избранником, донести до него, что вас расстраивает, что для вас не допустимо в отношениях. Когда мужчина ценит женщину и не хочет ее потерять, он не станет пропускать такие разговоры мимо ушей. В случае, если кавалер отмахнется и уйдет от разговора, это будет не конец света, а лишь знак, что вам с ним не по пути.