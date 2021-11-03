9 вещей в нашей жизни, от которых необходимо избавиться

1. Постоянное нытье, жалобы и жалость к себе

2. Боязнь совершения действий

3. Неиспользование выгодных возможностей

4. Постоянная зависть

5. Злоба

6. Обвинения и чувство вины

7. Неправильно мечтать

8. Откладывать действий на потом

9. Критиковать самого себя

Наша жизнь скоротечна, и многие люди растрачивают ее впустую на ненужные вещи. Энергия, которая могла бы пойти на созидание, уходит в пустоту и вредит человеку. Примерьте эту информацию к своей жизни и поймите, что в ней происходит не так.Если эти негативные эмоции возникают у вас очень редко, то ничего страшного нет. Это может быть просто разрядка. Но в том случае, если ваша жизнь проходит постоянно в жалобах и нытье, то это очень плохо. Жалость к самому себе показывает окружающим, что вы слабохарактерный человек, который просто уже примерил на себе позицию жертвы. Мысли материальны, и если постоянно жаловаться, то с каждым днем будет становиться только хуже.Человеческий мозг не разбирается в том, что для него действительно является опасным. Для него любая новая ситуация несет негативный заряд. Когда перед нами открываются новые неизведанные горизонты или какое-либо дело, у нас появляется боязнь неудачи. Задачей человека является осознанное начало осуществления необходимых действий.Этот пункт относится к зоне нашего комфорта. Неуверенность в собственных силах и привычный ритм жизни не дают шанса изменить ее к лучшему. Если представилась возможность – грех ее не использовать.Это чувство является сигналом, что в вашей жизни что-то идет не так. Можно конечно использовать ее, как мотивацию, но для этого нужно научиться завидовать белой зависть. Зависть вызывает состояние угнетенности и подавленности, а это плохие состояния для успеха.Злость можно использовать только в том случае, если требуется добиться поставленной цели без причинения вреда другому человеку. Например, вы хотите сделать утреннюю зарядку, но не можете заставить себя встать с постели. Разозлившись на самого себя, иногда ситуацию удается исправить. Постоянная злость иногда выражается в болезнях позвоночника и сердечно-сосудистой системы.Винить кого-либо в своих бедах и неудачах никогда нельзя. Это отнимает энергию, время и позитивный настрой. За все происходящее в жизни человек ответственен сам. Если придерживаться такого отношения, то можно в дальнейшем добиться больших успехов. А винить себя за неудачи вообще не конструктивно. Лучше просто извлекать из них уроки.Ничего плохого в этом нет, но делать это нужно правильно. Чтобы мечты воплотились в реальность, нужно их перевести в категорию целей. Только тогда появляется возможность их исполнения. А вот как из мечты сделать цель – это уже настоящее искусство.Движение – это жизнь. Поэтому если появилась цель и есть пути к ее исполнению, необходимо немедленно приступать к действиям.Ошибки случаются у каждого человека. Но это не является поводом к постоянной критике в свой адрес. Сделайте выводы из случившегося и вперед к новым вершинам. Мечты имеют свойства сбываться – хорошенько запомните это!