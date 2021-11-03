9 вещей в нашей жизни, от которых необходимо избавиться
Сегодня, 20:34
Наша жизнь скоротечна, и многие люди растрачивают ее впустую на ненужные вещи. Энергия, которая могла бы пойти на созидание, уходит в пустоту и вредит человеку. Примерьте эту информацию к своей жизни и поймите, что в ней происходит не так.
1. Постоянное нытье, жалобы и жалость к себеЕсли эти негативные эмоции возникают у вас очень редко, то ничего страшного нет. Это может быть просто разрядка. Но в том случае, если ваша жизнь проходит постоянно в жалобах и нытье, то это очень плохо. Жалость к самому себе показывает окружающим, что вы слабохарактерный человек, который просто уже примерил на себе позицию жертвы. Мысли материальны, и если постоянно жаловаться, то с каждым днем будет становиться только хуже.
2. Боязнь совершения действий
Человеческий мозг не разбирается в том, что для него действительно является опасным. Для него любая новая ситуация несет негативный заряд. Когда перед нами открываются новые неизведанные горизонты или какое-либо дело, у нас появляется боязнь неудачи. Задачей человека является осознанное начало осуществления необходимых действий.
3. Неиспользование выгодных возможностей
Этот пункт относится к зоне нашего комфорта. Неуверенность в собственных силах и привычный ритм жизни не дают шанса изменить ее к лучшему. Если представилась возможность – грех ее не использовать.
4. Постоянная зависть
Это чувство является сигналом, что в вашей жизни что-то идет не так. Можно конечно использовать ее, как мотивацию, но для этого нужно научиться завидовать белой зависть. Зависть вызывает состояние угнетенности и подавленности, а это плохие состояния для успеха.
5. Злоба
Злость можно использовать только в том случае, если требуется добиться поставленной цели без причинения вреда другому человеку. Например, вы хотите сделать утреннюю зарядку, но не можете заставить себя встать с постели. Разозлившись на самого себя, иногда ситуацию удается исправить. Постоянная злость иногда выражается в болезнях позвоночника и сердечно-сосудистой системы.
6. Обвинения и чувство вины
Винить кого-либо в своих бедах и неудачах никогда нельзя. Это отнимает энергию, время и позитивный настрой. За все происходящее в жизни человек ответственен сам. Если придерживаться такого отношения, то можно в дальнейшем добиться больших успехов. А винить себя за неудачи вообще не конструктивно. Лучше просто извлекать из них уроки.
7. Неправильно мечтать
Ничего плохого в этом нет, но делать это нужно правильно. Чтобы мечты воплотились в реальность, нужно их перевести в категорию целей. Только тогда появляется возможность их исполнения. А вот как из мечты сделать цель – это уже настоящее искусство.
8. Откладывать действий на потом
Движение – это жизнь. Поэтому если появилась цель и есть пути к ее исполнению, необходимо немедленно приступать к действиям.
9. Критиковать самого себя
Ошибки случаются у каждого человека. Но это не является поводом к постоянной критике в свой адрес. Сделайте выводы из случившегося и вперед к новым вершинам. Мечты имеют свойства сбываться – хорошенько запомните это!
По материалам: womanadvice