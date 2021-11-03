Абдоминопластика: виды и суть процедуры

Вадим Карасев

Плоский животик – мечта каждой женщины. После родов, стремительного похудения, атрофии мышц форма и размеры передней брюшной стенки изменяются далеко не в лучшую сторону. Активные занятия спортом не всегда эффективны в борьбе с возникшей проблемой, многим они противопоказаны. Как быть в такой ситуации? Единственное правильное решение – абдоминопластика. Она поможет быстро привести в порядок живот и обрести тонкую талию.

Суть эффективного метода в борьбе с обвисшим животиком

Абдоминопластика – это хирургическая операция, в ходе которой удаляется лишняя кожа, иссекается жировая ткань и создается крепкий мышечный корсет. В ходе вмешательства пациент находится под общим наркозом, сильной боли он не ощущает. Операция может длиться от 4 до 6 часов, все зависит от сложности случая. После хирургического вмешательства на животе в районе бикини остается едва заметный шов, который легко скрыть нижним бельем. Результаты операции зависят от профессионализма хирурга, особенностей проблемы и ряда индивидуальных факторов.

Виды пластической операции

Абдоминопластика бывает таких видов:

классическая – проводится с целью удаления кожно-жирового «фартука», показана при больших объемах жировых отложений, а также пациентам, которые резко сбросили вес и желают избавиться от обвисшей кожи;

липоабдоминопластика – сочетает в себе два разных вмешательства, позволяет убрать «ушки» и жир на бедрах, складки на животе, показана пациентам, у которых отсутствует линия талии;

с переносом пупка на канатике – показана в случае высокого расположения пупка, предполагает иссечение кожно-жировой ткани и перенос пупочного канатика на другое место;

вертикальная – проводится пациентам со шрамами, малоподвижной кожей и рубцами на животе, предполагает выполнение двух разрезов – горизонтального и вертикального;

миниабдоминопластика – позволяет подтянуть небольшую часть передней брюшной стенки, расположенной ниже пупка, длится не более 3 часов, рекомендуется пациентам с незначительными эстетическими проблемами.

К какому виду хирургического вмешательства прибегнуть, решает хирург, исходя из индивидуальных особенностей пациента.

Эффективность процедуры

Многих интересует, насколько эффективна процедура, и как долго сохраняется результат после проведения операции. Если вести правильный образ жизни, такой проблемы, как обвисшая кожа на животе, больше не возникнет.



