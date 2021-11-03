Акции «Акрона» и «Фосагро» рухнули на фоне экспортных ограничений

19:09 Автор: Тамила Аскерова

Источник: ТАСС

Акции российских производителей удобрений упали на фоне экспортных ограничений, объявленных правительством, следует из данных Московской биржи.

Так, в ходе торгов на Московской бирже акции «Акрона» рухнули на 7 процентов относительно уровней закрытия предыдущего дня, до 8896 рублей. Во второй половине сессии бумаги компании отыграли падение и стоили 9196 рублей, что ниже вчерашних отметок на 4,1 процента. Акции «Фосарго» теряют в цене около 4 процентов, на минимумах 3 ноября бумаги торговались в районе 5425 рублей.

В Минпромторге объяснили рост цен на минеральные удобрения

Ранее в среду сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Правительства заявил о введении на полгода ограничений на вывоз азотных и сложных азотосодержащих удобрений.

Чтобы не допустить роста цен на продукты, кабмин на шесть месяцев установил ограничения на экспорт азотных удобрений на уровне не более 5,9 миллиона тонн, а для сложных азотосодержащих — не более 5,35 миллиона тонн.

На проблему роста цен на удобрения обращали внимание парламентарии. Ситуацию обсуждали на круглом столе в Совете Федерации и на расширенном заседании Комитета по аграрным вопросам. В частности, участники круглого стола в Совфеде отметили, что в этом году продажи за границу веществ для повышения плодородия почв выросли в 1,5 раза. Из-за этого удобрений уже не хватает российским аграриям, что угрожает продовольственной безопасности страны.





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Ранее сообщалось, что рост цен на минеральные удобрения с начала года в России составил от 20 до 70 процентов.

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