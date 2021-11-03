Алексей Чадов: биография, личная жизнь, жена, дети (фото)

Детство и юность

39-летний Алексей Чадов, биография и личная жизнь которого постоянно привлекают внимание его поклонников и поклонниц, входит в обойму ведущих российских артистов, карьера которых началась в 2000-е годы. За время творческой карьеры актер продемонстрировал способность перевоплощаться, создав запоминающиеся образы в 54 проектах.Алексей родился 2 сентября 1981 года в московском районе Солнцево. В его семье не было представителей творческих профессий. Отец Александр Чадов рано ушел из жизни – погиб во время несчастного случая на стройке, где он подрабатывал, обучаясь параллельно в институте.Сразу после рождения своего младшего сына родители зарегистрировали его Александром, но по каким-то причинам мальчик совсем не реагировал на это имя, поэтому родители и близкие звали его Алексеем. Позднее, при получении паспорта он сменил официальное имя Александр, указанное в свидетельстве о рождении, на имя Алексей.