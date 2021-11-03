Анастасия Макеева высказалась о покупке квартиры и бизнесе в Турции

39-летняя актриса Анастасия Макеева призналась, что рассматривала для покупки квартиры разные южные страны, но выбрала Турцию, а точнее Аланью. Анастасия Макеева в Instagram подтвердила, что они с мужем, строителем Романом Мальковым, приобрели недвижимость в турецкой Аланье. Актриса отметила, что рассматривала покупку жилья на Кипре, в Испании, Болгарии, Греции и даже Албании, но выбрала все-таки Турцию. «Все уже в курсе, что мы приобрели недвижимость в Турции и теперь у нас тёплая зима в Аланьи. Погода чуть пасмурна сегодня, но 26 градусов тепла и вода 24 градуса тоже радует. Но это не все радости, которые мы получили и вообще в прошлом году свадьба и много дел было мы почти год не приезжали сюда, но пришло время больших дорог и интересного бизнеса», - написала актриса в Instagram.Анастасия Макеева с мужем в Аланье «Какое красивое место! Когда первый раз там побывали, полюбили навсегда!!!!Супер!!!!👍👍👍», «Рада за вас и желаю счастья, в Аланья я была много раз, и вообще Турция мне нравиться лучше всей Европы, я была много где, но Турция класс❤️❤️❤️», «Роскошно выглядите! Очень красивая и гармоничная пара…энергетика счастья и успеха 😍»- откликнулись поклонники в комментариях.Анастасия Макеева с мужем и пасынком «Друзья, я в Турции и это круто! Да, я тут живу и у меня тут бизнес и не один. Это нереально интересно и прибыльно», - поделилась Макеева с поклонниками. В Аланье Анастасия находится вместе с мужем и пасынком Андреем. Напомним, что Анастасия Макеева и Роман Мальков сыграли свадьбу в мае нынешнего года. Ради звезды мюзиклов строитель оставил семью с детьми в Словении.