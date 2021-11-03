Андрей Удалов Миронов: биография, личная жизнь, родители (фото)

Детские годы

Студенческие годы и выбор профессии

Работы в кино

Личная жизнь

Российские зрители внимательно следят за карьерой молодого актера Андрея Удалова-Миронова, интересуются его биографией и личной жизнью. Это связано во многом с тем, что он носит имя и фамилию легендарного Андрея Миронова. Известно, что он является его внуком.Мальчик появился на свет 4 июня 1992 года. Его мама – дочь знаменитых советских актеров, Андрея Миронова и Екатерины Градовой, которые известны своими ролями в кино и на сцене Театра сатиры. Свою единственную дочку родители назвали в честь матери Андрея Александровича – Марии Мироновой-Минакер, народной артистки СССР, создавшей яркий актерский дуэт со своим мужем Александром Минакером.Все это накладывает на молодого артиста невероятную ответственность и постоянно привлекает внимание публики, которая неизменно сравнивает его со знаменитыми предками.Мария Андреевна, продолжив традицию, назвала своего первенца в честь отца. Мальчик появился на свет спустя 5 лет после смерти своего дедушки во время гастролей Театра Сатиры в Риге. Самой Марии на тот момент исполнилось 18 лет.Папой мальчика был Игорь Удалов, который был на 9 лет старше своей жены и уже тогда считался известным человеком на телевидении. Родители в браке прожили 7 лет, после чего развелись. Мария Андреевна в это время только закончила театральное училище и делала актерскую карьеру. Мальчика воспитывали бабушки и няни, пока он не пошел в школу.Отец после развода постоянно участвовал в воспитании сына, поддерживая теплые отношения с бывшей женой и ее новым супругом. Игорь Удалов является одним из крупных представителей отечественного телевизионного бизнеса. Он возглавляет известную телекомпанию.Когда мальчику исполнилось 12 лет, он стал носить двойную фамилию Удалов-Миронов. Мама посчитала, что сын также должен носить и фамилию своего родного отца, который много сделал для его воспитания.В детстве мальчика окружала творческая атмосфера. Актерская династия с ранних лет приучала Андрея к высокому искусству, водя его по театрам, музеям и выставкам. В подростковом возрасте юноша сочинял стихи, увлекался европейской живописью конца эпохи Возрождения. Также Андрей занимался разными видами спорта.В школе мальчик учился на «отлично» и «хорошо». Единственным недостатком в подростковом возрасте было его поведение, за что он получал неоднократные замечания от учителей.Однажды за свои хулиганские выходки молодой человек целую ночь провел в милиции. Юношу арестовали за то, что он сбросил пакет с водой на машину начальника отделения милиции.Сам актер в интервью рассказывает, что за хулиганские выходки мама его заставляла учить стихи Сергея Есенина.После школы, которую юноша закончил только с двумя «четверками», он не собирался продолжать семейную династию актеров. Сам Андрей говорит, что хотел вырваться из семейного круга и стать кем-то другим, чтобы привнести в семью что-то новое. Во многом на такой выбор оказал влияние его отец Игорь Удалов, который видел в своем сыне преемника и продолжателя его телевизионного бизнеса.Юноша поступил в МГУУ, на специальность «социально-культурная работа», но после первого года обучения понял, что его биография и личная жизнь прочно связаны со сценой. Он бросил учебу и поступил в Щукинское училище. Получив в 2014 году диплом, он устроился на службу в театр Вахтангова, где когда-то начинал актерскую карьеру его знаменитый дедушка.На театральной сцене внуку выпала судьба сыграть Селестена-Флоридора в постановке «Мадемуазель Нитуш», которую его дед воплотил на экране в популярном фильме «Небесные ласточки».Внук гордится своим дедом и другими знаменитыми родственниками, однако не любит, когда журналисты спрашивают его о них. Андрей отвечает, что ничего не может сказать о своих легендарных предках, т. к. родился после их смерти. При этом наследник знаменитой актерской династии понимает, что публика будет постоянно сравнивать его с его Андреем Александровичем и, чувствуя бремя ответственности, старается оправдать возложенные на него ожидания.Первой киноработой юноши стала небольшая роль в картине «Человек с бульвара капуцинок». Главную роль в этом фильме сыграла его мама. Картина вышла на экраны в 2009 году, в это время Андрей еще учился в училище. После этого молодой актер снимался в различных проектах: исторических, боевиках, мелодрамах. Всего за его плечами 10 работ в различных кинопроектах. Успешной считается эпизодическая роль в историческом сериале «Годунов», который получил высокие оценки зрителей и кинокритиков.Молодой артист смог поработать в проектах с известными российскими актерами, создать образы героев в исторических драмах и современников, продемонстрировав незаурядный талант и умение перевоплощаться. Ему удалось воплотить образы в исторических кинолентах, отражающих события далеких эпох, а также узнаваемые типажи современников.Одной из последних работ актера стала главная роль в крупном военно-историческом проекте «Спасти Ленинград», посвященном 75-летию Великой Победы. Картина, снятая по реальным событиям, вышла на большой экран в 2019 году. Сюжет фильма развивается вокруг эвакуации жителей из окруженного города на барже № 752 через Ладогу. Во время следования судно подвергается налету немецких самолетов. Защитникам удается сбить два вражеских борта, но баржа получает пробоины и тонет. Спасшихся пассажиров подбирают советские военные суда, пришедшие на помощь тонущим людям.У 29-летнего Андрея Удалова-Миронова, биография и личная жизнь которого интересует его поклонниц, пока нет официальной жены и детей, но имеется девушка, с которой он знаком еще со времен обучения в МГУУ. Ее зовут Ксения Панасис. Сначала она обучалась на юридическом факультете, но после того, как Андрей решил получить актерскую профессию, тоже кардинально изменила свои интересы. Ксения перевелась в институт архитектуры, закончила его и сегодня сотрудничает с известным московским художником Павлом Каплевичем.Молодые люди живут вместе, их совместные фото появляются на страничке Андрея в инстаграме. У них есть свое собственное жилье на Арбате. Мария Андреевна надеется, что ее старшему сыну удастся построить прочную семью и он не повторит ее ошибок.Актер увлекается американским кинематографом и высоко оценивает киноработу своей матери, к мнению которой о своих работах в кино он всегда прислушивается. Известно, что Мария Миронова-Минакер точно так же строго оценивала работу своего единственного сына Андрея Александровича и была его творческим наставником в актерской работе.Андрей Удалов-Миронов – родной внук Андрея Миронова (сын его родной дочери Марии, рожденной в браке с первой женой, актрисой Екатериной Градовой).Андрей служит в театре им. Вахтангова.Отец Андрея – крупный бизнесмен в медийных структурах.У Андрея есть сводный брат Федор, который родился в 2019 году.У самого артиста пока нет детей, но он живет со своей девушкой Ксенией Панасис, с которой поддерживает отношения более шести лет.Андрей не хотел изначально становиться актером. К фамильной профессии он пришел осознанно в молодом возрасте.