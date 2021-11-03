Артем Метелев предложил Общественной палате стать основным партнером сервиса "Добро.Навигатор"

Вадим Карасев

Председатель Комитета Госдумы РФ по молодежной политике Артем Метелев предложил Общественной палате (ОП) РФ стать основным партнером сервиса "Добро.Навигатор", который выступит "единым окном" мер государственной поддержки для НКО, сообщили в пресс-службе ОП РФ.

"Одна их главных проблем НКО заключается в том, что они не знают, где получить меры поддержки. В одном городе меры поддержки могут предоставлять 9 разных региональных органов власти, и, чтобы узнать, что это за меры, НКО нужно самостоятельно изучить сайты каждого органа и информацию о нем. Часто НКО узнают о грантовых конкурсах, когда прием заявок уже закончен. Информация в области мер поддержки для НКО, которые существуют на сегодняшний день, рассредоточена. Для решения этой проблемы мы создали простой и удобный сервис "Добро.Навигатор". Он уже готов, мы пилотируем его с рядом федеральных ведомств, чтобы в режиме единого окна объединить все меры государственной, а впоследствии и негосударственной поддержки для НКО и волонтеров. Все это бесплатно, однако важно, чтобы у самих регионов был интерес в том, чтобы указывать меры поддержки в нашем сервисе. Думаю, что Общественная палата могла бы быть модератором этого процесса и обеспечивать взаимодействие между НКО и федеральными органами исполнительной власти", — заявил Метелев.



​​Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева поддержала инициативу. Ранее на Международном форуме добровольцев в Сочи в 2019 году с необходимостью появления такого сервиса согласилась и вице-премьер Татьяна Голикова.

Сотни различных компаний и ведомств готовы помочь НКО разными способами: через гранты, субсидии, предоставление помещений, образовательную, методическую и информационную поддержку. "Добро.Навигатор" соберет все меры поддержки в одном месте. Помимо функции посредника, который сильно упрощает коммуникацию между НКО и операторами мер поддержки, "Добро.Навигатор" позволит увидеть аналитику участия граждан в реализации нацпроектов и помогать НКО обретать партнеров со стороны государства. Это позволит обеспечить поддержку НКО на постоянной основе.

"Добро.Навигатор" — часть экосистемы сервисов DOBRO. Любая организация или волонтер могут авторизоваться на портале, используя данные своего Dobro ID. Начать пользоваться сервисом очень просто: нужно только выбрать направления деятельности, регион, организацию, и пользователь автоматически получает доступ к каталогу мер поддержки, которые предоставляются НКО и волонтерам по всей стране.