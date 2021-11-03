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Белоруссия решила приостановить эксплуатацию Ан-12

Белоруссия решила приостановить эксплуатацию Ан-12

20:23  Автор: Жанна Звягина



Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии принял решение до окончания расследования причин крушения судна под Иркутском приостановить коммерческую эксплуатацию самолетов Ан-12. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

Причины аварии по окончании расследования назовет специально созданная комиссия.

Ранее сообщалось, что Межгосударственным авиационным комитетом создается комиссия по расследованию авиационного происшествия, в состав которой будут включены представители департамента по авиации.

Самолет Ан-12 белорусской компании «Гродно», осуществлявший грузовой рейс по маршруту Кепервеем — Якутск — Иркутск, разбился под Иркутском. По предварительной версии следствия, крушение произошло при заходе самолета на второй круг в четырёх километрах от города, в районе села Пивовариха. По данным МЧС, на борту самолёта находились семь человек: двое россиян, двое украинцев и трое белорусов, они все погибли.

В белорусском Минтрансе заявили, что «воздушным судном управлял опытный экипаж», а командир судна имел общий налёт свыше 12 тысяч часов, включая более семи тысяч на типе Ан-12.

Опубликован список погибших при крушении Ан-12 под Иркутском


Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. 



#происшествия #авиа


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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