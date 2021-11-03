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Беременная Джорджина Родригес показала фотографию УЗИ

Беременная Джорджина Родригес показала фотографию УЗИ

36-летний Криштиану Роналду и 27-летняя Джорджина Родригес сейчас находятся в радостном ожидании — пара ждет появления на свет близнецов. Вчера модель поделилась снимком УЗИ. К врачу Джорджину сопровождали четверо детей: 11-летний Криштиану-младший, четырехлетние Ева и Матео и трехлетняя Алана.


Джорджина Родригес с детьми

Жду с нетерпением,

— написала она.

О беременности модели стало известно несколько дней назад. Влюбленные сами рассказали о грядущем счастливом событии, поделившись снимком УЗИ и отметив, что они очень ждут встречи с малышами. По информации инсайдера, Джорджина находится на 12-й неделе беременности.


Алана — единственный общий ребенок пары. Имя матери своего старшего сына футболист не раскрывает, а Еву и Матео родила суррогатная мать. Со всеми детьми своего бойфренда Родригес быстро нашла общий язык и очень их полюбила. Все свободное время она проводит вместе с ними и занимается их воспитанием.

С Родригес Роналду познакомился случайно, встретив ее в магазине Gucci в Мадриде, где она работала консультантом. Отношения пары развивались стремительно. Спустя год после знакомства у них родилась дочь.

Тем не менее под венец влюбленные пока не спешат, хотя Родригес намекала, что хотела бы сыграть свадьбу с возлюбленным. Возможно, после рождения близнецов они все же решатся узаконить свои отношения.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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