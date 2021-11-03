Боярская Елизавета до и после пластики: фото, как выглядела раньше

Какие операции сделала актриса

Ринопластика

Подтяжка лица

Изменение формы губ

Подтверждает ли актриса проведенные операции

Шрамы, которые актриса не убрала

Стоимость проведенных операций и процедур

В Сети все чаще обсуждается внешность известных личностей. Об изменениях в лице Елизаветы Боярской говорят постоянно. Многим интересно знать, как она выглядела до пластики, и что произошло с ней после ряда процедур.Многих поклонников актрисы интересует вопрос, как выглядела Елизавета Боярская до и после пластики, на какие процедуры решилась девушка. По мнению экспертов, молодая особа подверглась вмешательству в ее внешность хирургов не один раз. К изменениям профессионалы относят:ринопластику — коррекцию формы носа;подтяжку лица;изменение формы губ.Биография Александра ГордонаПредполагается, что девушка начала делать пластические операции еще в начале 2000-х, однако точных подтверждений этому нет.Если сравнивать фото Елизаветы сейчас и в детстве, можно заметить, что ранее у нее нос был «картошкой». Эксперты отмечают, что была проведена не одна операция, а несколько, также есть мнение, что первая из них была неудачной.После операционного вмешательства нос стал немного вздернутым, приобрел ровную форму. Также Елизавета убрала ширину крыльев носа, сделав их более миниатюрными.Эксперты отметили, что одновременно с ринопластикой актриса сделала подтяжку лица. Это заметно по ярко выраженному овалу и выделяющимся скулам. Без этой процедуры линии не были бы такими четкими.Специалисты в области пластической хирургии отмечают тот факт, что сейчас в актерском искусстве практически невозможно преуспеть без подобных изменений. Поклонники Елизаветы считают, что именно после этой коррекции у нее начали появляться более интересные роли.Интересно! Татьяна Черкасова — биография и личная жизньНе имея таланта, Боярская не смогла бы стать актрисой. Однако и ее внешность сыграла немалую роль в достижении успеха.Вмешательство в форму губ также явно видно. На детских фото они более собранные, нижняя выглядит больше. Эту особенность стремятся исправить многие девушки.Точного ответа на вопрос о проведении операций актриса так и не дала. Однако в интервью, которые дает Елизавета, часто обсуждаются подобные темы. Девушка не дает комментариев по поводу процедур на своем лице.Если тема пластической хирургии и косметологии затрагивается в целом, Боярская достаточно положительно относится к подобным вмешательствам. Она считает, что нет ничего плохого в желании девушки исправить некоторые нюансы и стать еще красивее. Это позволяет чувствовать себя более уверенно.У актрисы есть 2 шрама на лице, которые она получила еще в детстве. Некоторые эксперты считают, что убирать их с помощью косметологии она не стала по причине сохранения естественности. Однако, по словам самой Елизаветы, шрамы напоминают девушке о беззаботном детстве. Поэтому она не собирается от них избавляться.Точно узнать, какую сумму Боярская отдала за процедуры красоты, невозможно. Эксперты отмечают, что в среднем каждое операционное вмешательство могло обойтись актрисе в 80-300 тыс. руб. Всего на коррекцию контура лица, носа и губ девушка, возможно, потратила около 500 тыс. руб.Многие поклонники Елизаветы Боярской догадывались, что она делала пластические операции. Специалисты в области хирургии считают, что актриса сделала ринопластику, подтяжку лица и коррекцию формы губ. Сама актриса не дает комментариев по поводу проведенных процедур, но считает подобные вмешательства нормальными для женщин.