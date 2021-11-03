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Более 4 млн жителей Подмосковья привились от коронавируса

Более 4 млн жителей Подмосковья привились от коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


17:37  Автор: Иван Рощепий



Вакцинацию от коронавируса в Московской области прошли более четырех миллионов человек. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Наталья Стригункова, передаёт телеканал «360».

«Прививку сделали уже более четырёх миллионов жителей региона», — сказала чиновник, отметив, это единственный надежный способ защитить себя и близких от COVID-19.

Всего в регионе работает 310 пунктов вакцинации. Записаться на прививку можно на областном портале госуслуг и по номеру 122.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе 2021 года. За это время первым компонентом привились более 58,5 миллиона человек, сообщил 1 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко. В день прививаются более 650 тысяч человек.



#вакцинация #здоровье


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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