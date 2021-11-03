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Британка бросила парня ради куклы-зомби, с которой она сыграла свадьбу

Британка бросила парня ради куклы-зомби, с которой она сыграла свадьбу

23-летняя англичанка Фелисити женилась на кукле-зомби, которую она увидела впервые 13 лет назад, сообщает Daily Star.

После смерти матери Фелисити отец девушки подарил ей на день рождения зомби-куклу. Мужчина через некоторое время также отошел в мир иной.

Связь между Фелисити и игрушкой постепенно становилась все крепче, так что англичанка решила в конце концов на ней жениться, влюбившись в куклу в 16-летнем возрасте.

Фелисити потратила в 2018 году 500 долларов на свадьбу с куклой-лесбиянкой. На торжестве не было гостей, если не считать фотографа и удивленных соседей, наблюдавших со стороны за необычной процессией.

Тем не менее после свадьбы Фелисити решила, что они с тряпичной игрушкой на самом деле не подходят друг другу, и начала встречаться с парнем. Однако в результате она бросила своего бойфренда, вернувшись к зомби-кукле.

"Я долгое время пыталась забыть куклу, но не смогла", — отметила 23-летняя британка. По словам девушки, также у нее с куклой есть 6 "детей мертвых" и "любовник-инопланетянин".

Как писал NEWSTES, ранее мужчину с самым большим в мире пенисом задержали в аэропорту.

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По материалам: uposters.ru

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