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"Было 15 лет, а ему — 23 года": экс-возлюбленная Оксимирона рассказала, как женатый рэпер переспал с ней

"Было 15 лет, а ему — 23 года": экс-возлюбленная Оксимирона рассказала, как женатый рэпер переспал с ней

Бывшая девушка Оксимирона Вера опубликовала в инстаграме эмоциональный пост, выступив с обвинениями в адрес популярного рэпера, сообщает "СтарХит".

Экс-возлюбленная артиста резко отреагировала на возвращение рэпера с новым треком "Кто убил Марка?", обвинив его в "лицемерии и вранье".

Как насчет ответственности за пятнадцатилетнюю девочку, которая оказалась одна в чужой стране и доверилась, потому что твоей работой было быть рядом и опекать, но вместо этого ты сначала переспал с ней, будучи женатым, а потом сделал вид, что вас связывает только твоя работа <...> Наверное, ты тогда забыл, что началось все, когда ей было 15, тебе 23 и ты уже был женат, а на момент ваших отношений тебе было 27… Кстати, в том же разговоре ты пообещаешь никогда больше не разговаривать с ней и не отвечать на письма. И сдержишь слово.

Как утверждает Вера, Мирон познакомился с ней в Лондоне, когда ей исполнилось лишь 15 лет, став опекуном — судя по всему, рэпер помогал девушке освоиться в чужой стране.

Как же быть с девушкой, которая спустя несколько лет бросила все, чтоб спасти тебя от твоего токсичного друга, никудышного афериста-менеджера и твоих собственных демонов, которой ты сначала пользовался, изменял, а потом вдруг влюбился и перепутал со своим психологом и мамой? Что насчет девочек, которых ты ставил перед собой на колени, изменяя ей с ними в туре, потому что они были готовы на все, ведь много непонятных умных слов и свет софитов делали свое дело?

По словам Веры, после отношений с Оксимироном она на протяжении 9 лет страдала от хронической депрессии, при этом девушка по-прежнему находится в терапии.

"Знаешь, она почти сама справилась со всем этим пепелищем, которое ты после себя оставил. Пока ты снова не запел и запел почему-то снова про то время. И, может быть, я бы молча проглотила вместе с антидепрессантами и это, но десятиминутная история про то, как ты перестал быть жертвой, в которой снова все плохие, кроме тебя, — потому что ты-то теперь в терапии и начал хоть что-то понимать", — написала девушка.

Бывшую возлюбленную Оксимирона возмутило, что в своей новой песне исполнитель выставил себя жертвой.

Ты взрослый мужчина, которые переломал на своем героическом пути слишком много дров и сейчас снова публично отказался брать за это ответственность. И мне наконец-то это надоело.

Как писал NEWSTES, ранее популярного российского рэпера обвинила в изнасиловании студентка, музыкант задержан.

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По материалам: uposters.ru

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