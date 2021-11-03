"Было 15 лет, а ему — 23 года": экс-возлюбленная Оксимирона рассказала, как женатый рэпер переспал с ней
Бывшая девушка Оксимирона Вера опубликовала в инстаграме эмоциональный пост, выступив с обвинениями в адрес популярного рэпера, сообщает "СтарХит".
Экс-возлюбленная артиста резко отреагировала на возвращение рэпера с новым треком "Кто убил Марка?", обвинив его в "лицемерии и вранье".
Как утверждает Вера, Мирон познакомился с ней в Лондоне, когда ей исполнилось лишь 15 лет, став опекуном — судя по всему, рэпер помогал девушке освоиться в чужой стране.
По словам Веры, после отношений с Оксимироном она на протяжении 9 лет страдала от хронической депрессии, при этом девушка по-прежнему находится в терапии.
"Знаешь, она почти сама справилась со всем этим пепелищем, которое ты после себя оставил. Пока ты снова не запел и запел почему-то снова про то время. И, может быть, я бы молча проглотила вместе с антидепрессантами и это, но десятиминутная история про то, как ты перестал быть жертвой, в которой снова все плохие, кроме тебя, — потому что ты-то теперь в терапии и начал хоть что-то понимать", — написала девушка.
Бывшую возлюбленную Оксимирона возмутило, что в своей новой песне исполнитель выставил себя жертвой.
Как писал NEWSTES, ранее популярного российского рэпера обвинила в изнасиловании студентка, музыкант задержан.