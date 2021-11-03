Бывшим руководителям FIFA и UEFA предъявили обвинения в мошенничестве

Вадим Карасев

Федеральная прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения в мошенничестве в адрес бывших руководителей Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Йозефа Блаттера и Мишеля Платини.

Как сообщает пресс-служба ведомства, спортивных функционеров обвиняют в организации незаконной выплаты 2 млн швейцарских франков (€1,86 млн) из средств FIFA в адрес Платини в 2011 году. Следствие пришло к выводу, что Блаттер не имел законных оснований отдавать распоряжение о перечислении денег.

"Он нанес ущерб FIFA и незаконно обогатил Платини", — говорится в заключении прокуратуры.

Ведомство намерено передать материалы дела в федеральный уголовный суд Швейцарии.

Согласно позиции обвиняемых, перечисленные средства были вознаграждением Платини за работу в качестве консультанта Блаттера с 1998 по 2002 год. Прокуратура, в свою очередь, выяснила, что француз получил гонорар за свои услуги еще до этого платежа.