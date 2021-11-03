Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Члены крымской террористической ячейки проведут в заключении от 12 до 17 лет

Члены крымской террористической ячейки проведут в заключении от 12 до 17 лет

Члены крымской террористической ячейки проведут в заключении от 12 до 17 лет

14:39  Автор: Александр Мащенко



Члены крымской террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир» (организация, запрещенная в России) осуждены на сроки заключения от 12 до 17 лет, сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Преступная деятельность трёх жителей Красногвардейского района Республики Крым, которые признаны виновными в организации террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и участие в ее деятельности(ст. 205.5 УК РФ), была пресечена в феврале 2019 года.

ФСБ задержала членов террористической организации в 10 регионах России


Как установлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, в ноябре 2017 года Эмирусеинов Р.Р. организовал на территории Красногвардейского района деятельность структурного подразделения террористической организации, в состав которой вошли Абхаиров А.Р. и Абдулганиев Э.И.

Указанные лица, используя запрещенные идеологические материалы, вели пропагандистскую работу среди населения, склоняя местных жителей к участию в «Хизб-ут Тахрир».

В ноябре 2020 года приговором Южного окружного военного суда члены террористической ячейки признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима на срок: Эмирсеинову Р.Р. — 17 лет, Абхаирову А.Р. — 13 лет, Абдулганиеву Э.И. — 12 лет.


Читайте также:

• В ФСБ сообщили о задержании в Крыму вербовавших мусульман членов террористической ячейки • ФСБ раскрыла ячейку «Хизб ут-Тахрир»* в Калужской области • В Крыму задержаны семь членов международной террористической организации

1 ноября 2021 года в Апелляционном военном суде (пгт. Власиха Московской области) состоялось рассмотрение апелляционной жалобы обвиняемых. В итоге приговор первой инстанции оставлен без изменений.



#Крым #преступность


2
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Один вид клюворылых китов разделили на два
Один вид клюворылых китов разделили на два
Депутаты ГД вместе с "Молодежкой ОНФ" помогают россиянам в рамках акции #МыВместе
Депутаты ГД вместе с "Молодежкой ОНФ" помогают россиянам в
Абдоминопластика: виды и суть процедуры
Абдоминопластика: виды и суть процедуры
До 2024 года в России пройдет более 100 хакатонов по искусственному интеллекту
До 2024 года в России пройдет более 100 хакатонов по искусственному
На базе семи школ Кировской области организовано профильное обучение старшеклассников
На базе семи школ Кировской области организовано профильное обучение
Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон, Джаред Лето, Маколей Калкин, Билли Айлиш, Måneskin на показе Gucci в Голливуде
Гвинет Пэлтроу, Дакота Джонсон, Джаред Лето, Маколей Калкин, Билли
У самого леса горят: в Кремле ответили на климатические претензии Байдена
У самого леса горят: в Кремле ответили на климатические претензии
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 3 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 3 ноября 2021 года
Двое птенцов калифорнийского кондора появились на свет без участия отца
Двое птенцов калифорнийского кондора появились на свет без участия
Бывшим руководителям FIFA и UEFA предъявили обвинения в мошенничестве
Бывшим руководителям FIFA и UEFA предъявили обвинения в мошенничестве
Генетический анализ подтвердил, что житель Южной Дакоты приходится правнуком легендарному вождю индейцев
Генетический анализ подтвердил, что житель Южной Дакоты приходится
В Калининградской области продолжается строительство новых школ
В Калининградской области продолжается строительство новых школ

Топ на сегодня

Artik теперь без Asti — собрали плейлист из 10 главных хитов группы для "грустного дэнса" сегодня вечером
Artik теперь без Asti — собрали плейлист из 10 главных хитов группы
"Эдвард руки-ножницы", "Как стать принцессой", "Таксист": героев каких фильмов еще косплеили звезды на Хэллоуин
"Эдвард руки-ножницы", "Как стать принцессой",
В рамках круглого стола на форуме "Сообщество" эксперты обсудили распространение фейков на выборах в Госдуму
В рамках круглого стола на форуме "Сообщество" эксперты
Кристен Стюарт помолвлена со своей девушкой Дилан Мейер
Кристен Стюарт помолвлена со своей девушкой Дилан Мейер
На заседании в рамках форума "Сообщество" детский омбудсмен назвала свою главную задачу на новом посту
На заседании в рамках форума "Сообщество" детский омбудсмен

Еще по теме

ФСБ предотвратила деятельность террористической группы в Крыму
В Петербурге задержаны участники ячейки «Хизб ут-Тахрир»
В Башкирии осудили членов запрещенной террористической организации
В Крыму завели новые уголовные дела против сторонников террористической организации