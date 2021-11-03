Члены крымской террористической ячейки проведут в заключении от 12 до 17 лет

14:39 Автор: Александр Мащенко

Члены крымской террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир» (организация, запрещенная в России) осуждены на сроки заключения от 12 до 17 лет, сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Преступная деятельность трёх жителей Красногвардейского района Республики Крым, которые признаны виновными в организации террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и участие в ее деятельности(ст. 205.5 УК РФ), была пресечена в феврале 2019 года.

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Как установлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, в ноябре 2017 года Эмирусеинов Р.Р. организовал на территории Красногвардейского района деятельность структурного подразделения террористической организации, в состав которой вошли Абхаиров А.Р. и Абдулганиев Э.И.

Указанные лица, используя запрещенные идеологические материалы, вели пропагандистскую работу среди населения, склоняя местных жителей к участию в «Хизб-ут Тахрир».

В ноябре 2020 года приговором Южного окружного военного суда члены террористической ячейки признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима на срок: Эмирсеинову Р.Р. — 17 лет, Абхаирову А.Р. — 13 лет, Абдулганиеву Э.И. — 12 лет.





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1 ноября 2021 года в Апелляционном военном суде (пгт. Власиха Московской области) состоялось рассмотрение апелляционной жалобы обвиняемых. В итоге приговор первой инстанции оставлен без изменений.

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