Что нельзя делать в Илларионов день 3 ноября 2021 года

История Илларионова дня

Традиции Илларионова дня 3 ноября

Что нельзя делать в Илларионов день 3 ноября

Народные приметы на 3 ноября

Православная церковь 3 ноября 2021 года чтит память трех Илларионов — Великого, Гдовского и Меглинского. С данным днем связано много примет, традиций и запретов. Согласно народному календарю, в это время предоставляется уникальный шанс обогатиться всем желающим.Илларион Великий жил в начале IV века в Палестине. Будучи еще подростком, он увидел фигуру Антония Великого, поэтому старался во всем ему подражать. После кончины своих предков он разделил наследство и стал вести отшельнический образ жизни. Илларион смог создать несколько монастырей и занимался распространением христианства.Что касается Иллариона Гдовского, то в истории о нем говорится как о «пустынножителе». Раньше так прозывали людей, которые являлись основателями монастырей в пустыне. Он был скромным, питался одними кореньями и травами. Если верить старым преданиям, он несколько дней провел в дупле сосны в молитвах.Илларион Меглинский родился в богатой греческой семье. В 18 лет он отказался от денег и стал епископом Меглинским. Все его молитвы были целительными, этим он и прославился.В этот день может выпасть первый мелкий снег. Поэтому любая дальняя поездка считалась опасной, потому что по дорогам плохо ехать. Наибольшую угрозу представляли перекрестки — там могла прятаться нечистая сила. Именно на них проводятся разные ритуалы и обряды, чтобы избавиться от недуга и передать его другому человеку либо животному, которые окажутся в этот день в данном месте.Людей, которые погибали в дороге, там же и хоронили. Все верили, что спустя 40 дней душа усопшего покинет данное место и дальше продолжит свой путь.3 ноября душа усопшего могла снова вернуться на дорогу и напугать человека. Именно поэтому люди старались брать с собой зерно, которое рассыпали на перекрестке и таким образом защищали себя от неприятностей.Женщинам в данный день можно заниматься рукоделием, ведь летом на это не было времени. По традициям, они собирались после обеда, когда уже приготовлена еда и в доме убрано. Они пели песни, рассказывали интересные истории, шили, вязали либо вышивали. Старшее поколение могло давать уроки рукоделия младшему. По преданиям, у всех, кто вяжет, нитка будет идти ровно, а узор получится быстро.В данный день принято заниматься домашней работой, поэтому мужчины могут что-то сами отремонтировать, например, прибить полочку, или сдать в ремонт поломанные вещи.С этим днем связано много разных запретов, среди которых можно выделить следующие:нельзя отправляться в дальнюю дорогу, иначе могут появиться трудности и ненастье;запрещена быстрая езда на автомобиле — велик риск попасть в аварию;деньги или драгоценные украшения, которые можно найти в этот день на дороге, следует обойти стороной и не брать в руки.Предки верили, все, что лежит на пути в этот день, — это дело рук чертей, которые разбрасывают свои ловушки. Подобранные вещи могут принести в дом много неприятностей и недугов тому, кто их взял.По погоде 3 ноября люди определяли, каким будет будущий год.Если к данному дню на деревьях сохранилась листва, то зима будет холодной и морозной.Тихий и ясный вечер 3 ноября расскажет о том, что следующий день пройдет удачно.Если выпало много снега, то следующий год будет урожайным.Если за окном ясный и солнечный день, то в скором времени следует ждать похолодание.Если во время захода солнце имеет ярко-красный цвет — погода будет морозной.Теплый воздух указывает на оттепель.