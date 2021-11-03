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Даша Жукова, Деми Мур, Ким Кардашьян и другие на премии WSJ's Innovator Awards в Нью-Йорке

Даша Жукова, Деми Мур, Ким Кардашьян и другие на премии WSJ's Innovator Awards в Нью-Йорке

Вчера в Музее современного искусства Нью-Йорке состоялась торжественная церемония вручения премии журнала WSJ. Magazine 2021 Innovator Awards. Награды уже в одиннадцатый раз вручали известным людям, добившимся успехов в таких областях, как мода, искусство, музыка, литература, спорт и других. Гостями вечера стали Даша Жукова, Ким Кардашьян, Деми Мур, Эмили Ратажковски, Мидоу Уокер, Lil Nas X и другие.


Даша Жукова



Дерек Бласберг и Даша Жукова

Для дочери погибшего актера Пола Уокера это появление на красной дорожке стало первым после ее свадьбы. Для выхода в свет Мидоу выбрала короткое красное платье Jason Wu.

Одной из наград удостоилась 41-летняя Ким Кардашьян. Она победила в номинации Brand Innovator — звезда отметилась успехами в развитии своего бренда Skims, стоимость которого оценивается в миллиард долларов. На публике Ким появилась в кожаном коричневом платье Fendi x Skims с перчатками. Недавно Ким представила коллоборацию с Fendi — в коллекцию вошло не только нижнее белье, но также платья, юбки, комбинезоны и другая одежда. Прорекламировать результат совместной работы звезда решила самостоятельно.


Деми Мур




Ким Кардашьян
Ким Кардашьян и Деми Мур
Lil Nas X и Ким Кардашьян
Эмили Ратажковски



Мидоу Уокер


Карли Клосс


Райан Рейнольдс
Lil Nas X
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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