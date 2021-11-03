Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » День хранения тайны — международный праздник, который отмечается 3 ноября 2021 года

День хранения тайны — международный праздник, который отмечается 3 ноября 2021 года

День хранения тайны — международный праздник, который отмечается 3 ноября 2021 года

Тайны бывают разные: государственные, военные, страшные, личные, забавные и шуточные. Отмечать день каких-то серьезных секретов вряд ли кто-то будет — о них не принято рассказывать. Соответственно, и праздник этот скорее шуточный, когда можно весело посмеяться и поделиться друг с другом забавными картинками.

Кто придумал этот праздник и как его отмечают




Большинство тайн рано или поздно раскрываются, особенно если о них знают больше одного человека. А вот историю возникновения этого необычного праздника, как ни странно, удалось сохранить в секрете. До сих пор неизвестно, кто, когда и с какой целью его придумал, но с каждым годом он становится все более популярным среди молодежи и отмечается в разных странах.
В этот день принято устраивать праздничные вечеринки с друзьями, шутить, смеяться и доверять им свои секреты. Конечно, речь не идет о каких-то серьезных секретах, обычно это романтические истории, связанные с новыми знакомствами, свиданиями, влюбленностью.
На вечеринках часто устраивают забавные игры, обмениваясь друг с другом записками со своими секретами. Можно писать тайны в общем альбоме, а потом вслух читать его, не зная авторов текстов.
Во многих странах этот праздник уже становится традиционным, объединяющим людей и укрепляющим их дружеские отношения. Он также способствует новым знакомствам и отношениям, основанным на доверии.

Как сказывается хранение тайны на самочувствии человека



Все знают, что настоящие тайны нужно уметь хранить, но это может негативно сказаться на психике. Профессор Гарвардского университета Даниель Вегнер проводил исследования по этой теме и пришел к выводу, что любая тайна, которую хранит человек, запускает мощный конфликт между его сознанием и подсознанием.
Необходимость все время себя контролировать в желании поделиться с кем-то секретом является сильным фактором стресса, от которого подсознание стремится избавиться. Особенно негативно это отражается на женщинах, поэтому, как известно, женщины более склонны к нарушению данных кому-то обещаний хранить тайну. Мужчины более приспособлены к такой нагрузке на психику, поэтому наличие секрета, который нужно хранить, для них не так обременительно.
Исходя из этого, праздник хранения тайны имеет не только развлекательное значение, но и терапевтическое. Он помогает справиться с настоящим стрессом, который некоторые люди могут испытывать.

Картинки с надписями, которыми можно обмениваться в День хранения тайны




 

 

 

 
# Общество
По материалам: RSUTE

Последние новости

День хранения тайны — международный праздник, который отмечается 3 ноября 2021 года
День хранения тайны — международный праздник, который отмечается 3
Что нельзя делать в Илларионов день 3 ноября 2021 года
Что нельзя делать в Илларионов день 3 ноября 2021 года
Поздравления и открытки с Днем домохозяйки и домохозяина 3 ноября 2021 года
Поздравления и открытки с Днем домохозяйки и домохозяина 3 ноября
Как в праздник Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2021 года погадать на суженого
Как в праздник Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2021 года
День Казанской иконы Божьей Матери: почему нельзя ругать детей в этот день, традиции праздника
День Казанской иконы Божьей Матери: почему нельзя ругать детей в этот
Какие имена отметят День ангела 4 ноября 2021 года
Какие имена отметят День ангела 4 ноября 2021 года
Ольга Кабо рассказала о жизни после развода
Ольга Кабо рассказала о жизни после развода
Дочка Розы Сябитовой назвала маму бабкой
Дочка Розы Сябитовой назвала маму бабкой
Сергей Безруков показал семейную идиллию с тремя детьми
Сергей Безруков показал семейную идиллию с тремя детьми
Анастасия Макеева высказалась о покупке квартиры и бизнесе в Турции
Анастасия Макеева высказалась о покупке квартиры и бизнесе в Турции
Елена Малышева рассказала, кому нельзя делать прививку от КОВИД 19
Елена Малышева рассказала, кому нельзя делать прививку от КОВИД 19
Мария Горбань снялась топлес и указала свой вес
Мария Горбань снялась топлес и указала свой вес

Топ на сегодня

На заседании в рамках форума "Сообщество" детский омбудсмен назвала свою главную задачу на новом посту
На заседании в рамках форума "Сообщество" детский омбудсмен
Сергей Лазарев показал, как отметил день рождения сына Никиты
Сергей Лазарев показал, как отметил день рождения сына Никиты
Кармический узел: что это такое и как его развязать
Кармический узел: что это такое и как его развязать
Беременная Джорджина Родригес показала фотографию УЗИ
Беременная Джорджина Родригес показала фотографию УЗИ
Даша Жукова, Деми Мур, Ким Кардашьян и другие на премии WSJ's Innovator Awards в Нью-Йорке
Даша Жукова, Деми Мур, Ким Кардашьян и другие на премии WSJ's

Еще по теме

Хэллоуин 2017: что это за праздник, какого числа и как отмечать
Когда будет Хэллоуин в 2017 году: какого числа и как праздновать
Когда будет Всемирный день мужчин в 2017 году: какого числа, что это за праздник и как его праздновать
Татьянин день (День студента) празднуем 25 января 2018 года: в чем смысл и значение этого праздника