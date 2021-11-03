День хранения тайны — международный праздник, который отмечается 3 ноября 2021 года

Кто придумал этот праздник и как его отмечают

Как сказывается хранение тайны на самочувствии человека

Картинки с надписями, которыми можно обмениваться в День хранения тайны

Тайны бывают разные: государственные, военные, страшные, личные, забавные и шуточные. Отмечать день каких-то серьезных секретов вряд ли кто-то будет — о них не принято рассказывать. Соответственно, и праздник этот скорее шуточный, когда можно весело посмеяться и поделиться друг с другом забавными картинками.Большинство тайн рано или поздно раскрываются, особенно если о них знают больше одного человека. А вот историю возникновения этого необычного праздника, как ни странно, удалось сохранить в секрете. До сих пор неизвестно, кто, когда и с какой целью его придумал, но с каждым годом он становится все более популярным среди молодежи и отмечается в разных странах.В этот день принято устраивать праздничные вечеринки с друзьями, шутить, смеяться и доверять им свои секреты. Конечно, речь не идет о каких-то серьезных секретах, обычно это романтические истории, связанные с новыми знакомствами, свиданиями, влюбленностью.На вечеринках часто устраивают забавные игры, обмениваясь друг с другом записками со своими секретами. Можно писать тайны в общем альбоме, а потом вслух читать его, не зная авторов текстов.Во многих странах этот праздник уже становится традиционным, объединяющим людей и укрепляющим их дружеские отношения. Он также способствует новым знакомствам и отношениям, основанным на доверии.Все знают, что настоящие тайны нужно уметь хранить, но это может негативно сказаться на психике. Профессор Гарвардского университета Даниель Вегнер проводил исследования по этой теме и пришел к выводу, что любая тайна, которую хранит человек, запускает мощный конфликт между его сознанием и подсознанием.Необходимость все время себя контролировать в желании поделиться с кем-то секретом является сильным фактором стресса, от которого подсознание стремится избавиться. Особенно негативно это отражается на женщинах, поэтому, как известно, женщины более склонны к нарушению данных кому-то обещаний хранить тайну. Мужчины более приспособлены к такой нагрузке на психику, поэтому наличие секрета, который нужно хранить, для них не так обременительно.Исходя из этого, праздник хранения тайны имеет не только развлекательное значение, но и терапевтическое. Он помогает справиться с настоящим стрессом, который некоторые люди могут испытывать.