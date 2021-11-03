День хранения тайны — международный праздник, который отмечается 3 ноября 2021 года
Сегодня, 22:51
Тайны бывают разные: государственные, военные, страшные, личные, забавные и шуточные. Отмечать день каких-то серьезных секретов вряд ли кто-то будет — о них не принято рассказывать. Соответственно, и праздник этот скорее шуточный, когда можно весело посмеяться и поделиться друг с другом забавными картинками.
Кто придумал этот праздник и как его отмечают
Большинство тайн рано или поздно раскрываются, особенно если о них знают больше одного человека. А вот историю возникновения этого необычного праздника, как ни странно, удалось сохранить в секрете. До сих пор неизвестно, кто, когда и с какой целью его придумал, но с каждым годом он становится все более популярным среди молодежи и отмечается в разных странах.
В этот день принято устраивать праздничные вечеринки с друзьями, шутить, смеяться и доверять им свои секреты. Конечно, речь не идет о каких-то серьезных секретах, обычно это романтические истории, связанные с новыми знакомствами, свиданиями, влюбленностью.
На вечеринках часто устраивают забавные игры, обмениваясь друг с другом записками со своими секретами. Можно писать тайны в общем альбоме, а потом вслух читать его, не зная авторов текстов.
Во многих странах этот праздник уже становится традиционным, объединяющим людей и укрепляющим их дружеские отношения. Он также способствует новым знакомствам и отношениям, основанным на доверии.
Как сказывается хранение тайны на самочувствии человека
Все знают, что настоящие тайны нужно уметь хранить, но это может негативно сказаться на психике. Профессор Гарвардского университета Даниель Вегнер проводил исследования по этой теме и пришел к выводу, что любая тайна, которую хранит человек, запускает мощный конфликт между его сознанием и подсознанием.
Необходимость все время себя контролировать в желании поделиться с кем-то секретом является сильным фактором стресса, от которого подсознание стремится избавиться. Особенно негативно это отражается на женщинах, поэтому, как известно, женщины более склонны к нарушению данных кому-то обещаний хранить тайну. Мужчины более приспособлены к такой нагрузке на психику, поэтому наличие секрета, который нужно хранить, для них не так обременительно.
Исходя из этого, праздник хранения тайны имеет не только развлекательное значение, но и терапевтическое. Он помогает справиться с настоящим стрессом, который некоторые люди могут испытывать.
Картинки с надписями, которыми можно обмениваться в День хранения тайны
По материалам: RSUTE