День Казанской иконы Божьей Матери: почему нельзя ругать детей в этот день, традиции праздника

История Казанской иконы Богоматери

Чего не стоит делать 4 ноября и 21 июля

Традиции дня Казанской иконы Богоматери

День Казанской иконы Божьей Матери отмечают два раза в год, а именно 4 ноября и 21 июля. В этот праздник есть свои традиции, а также поверья, что можно и чего нельзя делать.Икону Божьей Матери еще в 1579 нашла девочка, которой Богородица указала место церкви, пострадавшей от пожара, как и половина Казани. Об этом стало известно из сказания Патриарха Гермогена.Оригинал этой иконы не дожил до наших дней, потому что в 1904 году она была похищена из одного Казанского монастыря. Воров удалось найти, а икону, к сожалению, нет. Видимо, они ее сожгли, чтобы замести следы преступления.На данный момент известно около 20 переписей этой иконы. Самым известным образом считается Московский. Еще в 1611 году икона стала символом города после освобождения его от поляков. Но в 1917 году ее похитили из Казанского собора, который находится в Москве.Стоит знать о поверьях, что можно и чего нельзя делать в этот праздник, и придерживаться их.Хоть это торжество и припадает на среду в 2021 году, но лучше всего удержаться от какой-либо работы. Не нужно говорить своему руководителю, что сегодня праздник и вы отказываетесь работать, но, если можно взять выходной в этот день – берите.Нельзя убирать в доме, стирать вещи и заниматься какой-нибудь физической работой.Не стоит далеко ездить или отправляться в дальние путешествия. Лучше всего, этот день провести дома и совсем никуда не ходить.Также нельзя ругаться с родными, особенно с детьми, потому что это может сильно повлиять на будущее вашей семьи и детворы. Не стоит выяснять отношения и спорить на повышенных тонах, а еще нельзя использовать ненормативную лексику в разговорах, потому что Казанская икона Богоматери является символом семейного благополучия и крещения детей.Это торжество всегда считалось довольно важной датой в календаре. В давние времена в этот день все крестьяне заканчивали различные строительные работы. Договоры, которые заключались в это время, были долговечны и не могли нарушиться.Казанскую икону всегда считали женской заступницей. И существовало такое поверье: кто женится в это время, того ждет счастье.Перед праздником люди молились Божьей Матери об излечении от болезней, о защите жилища от воров и пожаров, о рождении детей и хорошей семейной жизни, а также во время сложных периодов, депрессий или горя.