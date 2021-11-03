Депутаты ГД вместе с "Молодежкой ОНФ" помогают россиянам в рамках акции #МыВместе

Вадим Карасев

В ряде регионов России депутаты Госдумы лично прибыли на помощь гражданам вместе с волонтерами акции #МыВместе. Значительная часть добровольцев – это участники "Молодежки ОНФ", в том числе ее руководитель и замглавы фракции "Единой России" Игорь Кастюкевич.



Игорь Кастюкевич прибыл помочь людям в Воронежской области – он пополнил корзины "Тележек добра" в супермаркетах и привез продукты гражданам, которые в этом нуждаются.



"Стараюсь справляться с проблемами сама, веду здоровый образ жизни, по мере возможности. Спасибо, что навестили, продукты привезли, пообщались. Поговорить с хорошими людьми всегда приятно. Буду рада видеть вас снова", – прокомментировала визит жительница города Екатерина Ханина.

В свою очередь депутат Госдумы Андрей Гурулев направился в Забайкалье, чтобы помочь в решении транспортных проблем. Добровольцам необходимо, чтобы им кто-то компенсировал стоимость бензина и билетов на общественный транспорт, поскольку с учётом их чрезвычайно активной деятельности поездки обходятся в ощутимые суммы.

"Власти обещали обеспечить проездные для добровольцев акции #МыВместе, выделить сим-карты для обзвона пожилых и маломобильных граждан, а также предоставить дополнительный транспорт для работы по обращениям граждан", – подтвердил представитель "Молодежки ОНФ" Александр Волчек.

Наконец, депутат ГД, Герой России Андрей Красов встретился с волонтерами Рязани. Там активисты ОНФ заняты на пунктах вакцинации и в медучреждениях – они координируют потоки и консультируют по регистрации на прививку. Волонтеры также помогли перепрофилировать часть отделений детской больницы в ковид-госпиталь.

"Благодаря неравнодушию, вашим добрым сердцам, продолжают биться сердца наших соотечественников. Спасибо вам за вклад в общее дело", – обратился к ним Красов.

Парламентарий Артем Кирьянов, как и многие другие коллеги, решил поработать доставщиком продуктов. В частности, в Новгородской области он навестил с добровольцами семью Лидии Павловой и Кристины Штрейс – обе женщины имеют серьезные заболевания, влияющие на подвижность, поэтому их регулярно навещают волонтеры. Затем он посетил дом Валентины Гулиной и вместе с участниками "Молодежки ОНФ" занялся простой, но нетипичной для депутата Думы работой – наколол дров, вскопал грядки и убрал мусор с придомового участка.

