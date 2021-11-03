Дмитрий Маликов: биография, личная жизнь, жена, дети (фото)

Биография знаменитого исполнителя богата событиями, ведь Дмитрий Маликов родился, как говорили раньше, «с серебряной ложкой во рту». Отец руководил одним из самых популярных в СССР ВИА «Самоцветы», мама – балерина Людмила Вьюнкова. К чести младшего Маликова нужно сказать, что сыном худрука «Самоцветов» он никогда не был. Он был собой – и в личной жизни, и на сцене.Детство и юностьПервая песня у него появилась в 14 лет. Впрочем, за исключением самых преданных фанатов, едва ли кто вспомнит без подсказки текст «Железной души».Впервые появился на телеэкранах юный Дима в знаменитой программе «Шире круг» Ольги Молчановой. Дебютная песня под названием «Я пишу картину» — это стихотворение Лилии Виноградовой, которое Дмитрий положил на свою музыку.