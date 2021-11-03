Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дмитрий Маликов: биография, личная жизнь, жена, дети (фото)

Дмитрий Маликов: биография, личная жизнь, жена, дети (фото)
Биография знаменитого исполнителя богата событиями, ведь Дмитрий Маликов родился, как говорили раньше, «с серебряной ложкой во рту». Отец руководил одним из самых популярных в СССР ВИА «Самоцветы», мама – балерина Людмила Вьюнкова. К чести младшего Маликова нужно сказать, что сыном худрука «Самоцветов» он никогда не был. Он был собой – и в личной жизни, и на сцене.
Детство и юность
Первая песня у него появилась в 14 лет. Впрочем, за исключением самых преданных фанатов, едва ли кто вспомнит без подсказки текст «Железной души».



Впервые появился на телеэкранах юный Дима в знаменитой программе «Шире круг» Ольги Молчановой. Дебютная песня под названием «Я пишу картину» — это стихотворение Лилии Виноградовой, которое Дмитрий положил на свою музыку. 
Интересно! Смотреть фотографии с Дмитрием Маликовым
# Шоу-бизнес
По материалам: Клео

Последние новости

День хранения тайны — международный праздник, который отмечается 3 ноября 2021 года
День хранения тайны — международный праздник, который отмечается 3
Что нельзя делать в Илларионов день 3 ноября 2021 года
Что нельзя делать в Илларионов день 3 ноября 2021 года
Поздравления и открытки с Днем домохозяйки и домохозяина 3 ноября 2021 года
Поздравления и открытки с Днем домохозяйки и домохозяина 3 ноября
Как в праздник Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2021 года погадать на суженого
Как в праздник Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2021 года
День Казанской иконы Божьей Матери: почему нельзя ругать детей в этот день, традиции праздника
День Казанской иконы Божьей Матери: почему нельзя ругать детей в этот
Какие имена отметят День ангела 4 ноября 2021 года
Какие имена отметят День ангела 4 ноября 2021 года
Ольга Кабо рассказала о жизни после развода
Ольга Кабо рассказала о жизни после развода
Дочка Розы Сябитовой назвала маму бабкой
Дочка Розы Сябитовой назвала маму бабкой
Сергей Безруков показал семейную идиллию с тремя детьми
Сергей Безруков показал семейную идиллию с тремя детьми
Анастасия Макеева высказалась о покупке квартиры и бизнесе в Турции
Анастасия Макеева высказалась о покупке квартиры и бизнесе в Турции
Елена Малышева рассказала, кому нельзя делать прививку от КОВИД 19
Елена Малышева рассказала, кому нельзя делать прививку от КОВИД 19
Мария Горбань снялась топлес и указала свой вес
Мария Горбань снялась топлес и указала свой вес

Топ на сегодня

На заседании в рамках форума "Сообщество" детский омбудсмен назвала свою главную задачу на новом посту
На заседании в рамках форума "Сообщество" детский омбудсмен
Сергей Лазарев показал, как отметил день рождения сына Никиты
Сергей Лазарев показал, как отметил день рождения сына Никиты
Кармический узел: что это такое и как его развязать
Кармический узел: что это такое и как его развязать
Беременная Джорджина Родригес показала фотографию УЗИ
Беременная Джорджина Родригес показала фотографию УЗИ
Даша Жукова, Деми Мур, Ким Кардашьян и другие на премии WSJ's Innovator Awards в Нью-Йорке
Даша Жукова, Деми Мур, Ким Кардашьян и другие на премии WSJ's

Еще по теме

СМИ: суррогатная мать родила Дмитрию Маликову второго ребенка
Дмитрий Маликов опубликовал нежное фото с маленьким сыном
Умер оперный певец Дмитрий Хворостовский
Маликов: Последние дни жизни Хворостовский провел в коме