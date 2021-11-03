До 2024 года в России пройдет более 100 хакатонов по искусственному интеллекту

До 2024 года в России пройдет более 100 хакатонов по искусственному интеллекту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко.

Серия хакатонов проводится в России в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Партнером проекта выступает АНО «Россия – страна возможностей». До 2024 года запланировано проведение 116 хакатонов: 85 региональных, 24 окружных и 7 международных. В них ожидается участие более 21 тысячи человек.

На эти цели Правительство выделяет более 700 миллионов рублей, около 300 миллионов – из внебюджетных источников.

«Это важные инвестиции в технологическое лидерство России. Благодаря хакатонам расширяется профессиональное ИИ-сообщество страны. Для участников это отличный шанс продемонстрировать профессиональные качества, заявить о себе и внести вклад в развитие цифровой экономики», – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В 2021 году уже завершились семь из десяти хакатонов. Всего в них приняло участие более 1000 человек.