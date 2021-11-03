Дочка Розы Сябитовой назвала маму бабкой

Дочь 59-летней Розы Сябитовой привела маму на модное шоу. Сваха не знала, что пришла на шоу в качестве обвиняемой, и заявление ведущего Александра Васильева ее очень удивило. Оказалось, что в передачу обратилась дочь телезвезды Ксения. «У моей мамы совсем нет вкуса! Те вещи, которые она надевает, и считает, что это стильно, на ней выглядят как на старой бабке», — возмутилась Ксения. Сябитова заверила, что ей не обидно такое слышать. Она согласилась, что у нее нет вкуса. Роза отметила, что на съемках ее одевают стилисты, а когда она приезжает в свой загородный дом, то надевает то, в чем ей удобно. Александр Васильев возразил Ксении. Он отметил, что в образах ее мамы «нет ничего криминального». Девушка парировала, что Роза в повседневной жизни ходит в пижамных штанах, и это видят не только члены их семьи, но и друзья, и рабочие, которые трудятся у них на участке. «Выходит бабка в куртке аляпистой. Она говорит, что ее дом — это имение. Но выглядит так, как будто прислуживает там. И оправдывается, что она же дома, ее никто не видит. Хочу, чтобы она выглядела барыней и царицей», — заявила дочь ведущей передачи «Давай поженимся!». Сябитова призналась, что ей жаль носить дорогие вещи на даче. Она много времени проводит на улице, где сама делает все дела. Роза согласилась, что ей нужна стильная, но в то же время удобная одежда.Роза Сябитова Ксения отметила, что берет пример с мамы и тоже одевается дома как попало, что не устраивает ее мужа. «Мне обидно, что я сама дезориентирована в этом вопросе и мой пример плохо влияет на семейное счастье моей дочери», — заявила сваха. Гости программы отметили, что Розе стоит брать пример с ее партнерши по «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой. «Не хватает гузеевщины, шарма и женственности», — высказался Денис Лихачев. Сябитова ответила, что сейчас в ее жизни нет того, на кого «можно глаз положить», поэтому она не раскрывает свою женственность. Экс-участница проекта «Звезды в Африке» заверила, что готова к экспериментам. «Роза хороша! Ваша дочь дико ревнивая. Она приревновала вас», — отметил историк моды. Замечание не понравилось самой свахе. «Моих детей могу критиковать только я», — ответила звезда. Гости студии призвали Розу забыть об огороде и дачных хлопотах и позволить себе быть просто женщиной. Сама телеведущая осталась довольна преображением на «Модном приговоре».