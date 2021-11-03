Двое птенцов калифорнийского кондора появились на свет без участия отца

Вадим Карасев

Ученые впервые зафиксировали у калифорнийских кондоров два случая партеногенетического размножения, при котором развитие потомства происходит без оплодотворения.

Партеногенез известен у разных видов животных, преимущественно беспозвоночных, но также у некоторых рыб, земноводных и пресмыкающихся. Существуют виды животных, для которых это основной или единственный способ размножения, у других видов партеногенез отмечается эпизодически. Среди птиц партеногенез отмечен у домашних индеек, кур и голубей, а также у содержащихся в неволе зебровых амадин. Но в подавляющем большинстве случаев эмбрион погибал до вылупления из яйца. Есть примеры рождения жизнеспособных индеек в результате партеногенеза, но появившиеся таким образом самцы отличаются малыми размерами семенников и низкой плодовитостью.

Калифорнийские кондоры к 1981 году оказались в одном шаге от полного исчезновения. На тот момент их осталось всего 21. Все птицы были выловлены, и ученые начали программу разведения в неволе, которая продолжается до сих пор. Потом кондоров постепенно стали вновь выпускать в дикую природу. Процесс восстановления численности оказался долгим из-за медленных темпов размножения кондоров. Самка кондора откладывает яйцо лишь раз в два года. Тем не менее к 2019 году число калифорнийских кондоров перевалило за 518, больше половины из них живут в дикой природе.

Ученые из Альянса дикой природы зоопарка Сан-Диего изучали генетические данные новых кондоров и неожиданно обнаружили, что два птенца-самца, известные под номерами SB260 и SB517, не имели генетического вклада ни от известного одного самца-кондора. «Это действительно удивительное открытие. Мы не искали доказательств партеногенеза, это просто ошеломило нас, — говорит один из авторов исследования Оливер Райдер, генетик из Зоопарка Сан-Диего. — Мы обнаружили это только благодаря генетическим исследованиям, которые мы проводим, чтобы установить отцовство».

Оба птенца погибли в молодом возрасте, еще не приступив к размножению. SB260 прожил всего два года, прежде чем умер в 2003 году в дикой природе, вероятно, от недоедания. SB517 был необычно маленьким и оставался в неволе, пока не умер от инфекции стопы в возрасте почти восьми лет в 2017 году.

Самое загадочное в этой истории то, что самки, отложившие партеногенетические яйца, спаривались с кондорами-самцами до и после появления на свет этих птенцов. Причина возникновения партеногенеза у них остается неясной. «Только сейчас у нас есть генетические инструменты, чтобы рассмотреть это в деталях, — говорит Оливер Райдер. — Раньше партеногенез выявляли, наблюдая за тем, как самки, которых не содержали отдельно от самцов, приносили потомство. Но теперь мы знаем, что кондор может иметь партеногенетическое потомство, находясь вместе с самцами, поэтому возникает вопрос, не происходит ли это чаще, чем мы считаем».

Исследование опубликовано в Journal of Heredity.