Джабаров призвал ПА ОБСЕ отказаться от выдвижения предвзятых резолюций

21:45 Автор: Жанна Звягина

Источник: Официальный сайт Совета Федерации

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, выступая на заседании Постоянного комитета ПА ОБСЕ в режиме видеоконференции, заявил о недопустимости использования конфронтационной риторики и принятия политизированных резолюций на сессиях ассамблеи.

3-4 ноября российская делегация принимает участие в сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Джабаров в ходе выступления призвал «покончить с порочной практикой использования ассамблеи для тиражирования беспочвенных обвинений и выдвижения предвзятых резолюций против отдельных стран». «Считаем недопустимым использование конфронтационной риторики и принятие политизированных резолюций на сессиях Парламентской Ассамблеи ОБСЕ», — цитирует его заявление пресс-служба Совфеда.

Парламентарий напомнил, что 29-я ежегодная сессия ПА ОБСЕ целенаправленно использовалась для нападок в адрес России, были неоднократно допущены «грубые нарушения» правил процедуры ассамблеи, в связи с чем российская делегация была вынуждена покинуть заседание.

Джабаров: Россия не откажется от участия в дальнейших заседаниях ПА ОБСЕ

Джабаров, в частности, отметил, что представители Украины «уже много лет целенаправленно используют площадку ПА ОБСЕ для безосновательных враждебных выпадов в адрес России». «Руководители украинской делегации призывают Россию обеспечить одно, выполнить другое, сделать третье, и т.д. Круг требований огромен. Со своей стороны, Россия призывает только к одному — безусловному выполнению Украиной минских соглашений», — сказал сенатор.

Джабаров подчеркнул готовность членов российской делегации «сообща вырабатывать системные ответы на общие вызовы, противодействовать реальным, а не надуманным угрозам».

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