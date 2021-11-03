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Елена Малышева рассказала, кому нельзя делать прививку от КОВИД 19

Елена Малышева рассказала, кому нельзя делать прививку от КОВИД 19
Ведущая Елена Малышева поделилась, с какими противопоказаниями прививку не стоит делать. 60-летняя звезда Первого канала активно призывает россиян вакцинироваться. Елена Васильевна старается подробно рассматривать вопросы, связанные с профилактикой коронавируса, в том числе прививок. Сегодня Малышева ответила на один из самых популярных вопросов россиян: кому противопоказана прививка от ковида? Теледоктор выделила два пункта. «Первое — анафилактический шок или отек Квинке на первую дозу вакцины. Это самое главное противопоказание. Второе — любая фаза острой болезни: ОРЗ, повышенная температура, острая фаза рака или аутоиммунной болезни, внезапно возникшие острые болезни. Сделать прививку после болезни вы можете через 2-4 недели. Не забывайте об этом, потому что смертность от коронавирусной инфекции высока в группе 60+», — объяснила Малышева. Подписчики подробно расспросили ее о последствиях аллергической реакции. «Каким образом можно знать, что есть отек Квинке? Когда уже сделал прививку?» — поинтересовалась россиянка. Елена Васильевна ответила, что если у человека никогда не было отека Квинке, значит, его и не будет. Другая девушка поделилась личным опытом. «Я перенесла клещевой энцефалит в тяжелой форме. Были запрещены все прививки из-за возможности возникновения аллергической реакции. Сейчас как быть? Никто не может дать однозначного ответа», — пожаловалась она. Телеведущая заявила, что всё перечисленное не связано друг с другом.
Елена Малышева Одна из подписчиц прошла через операцию на сосудах. «Медотвод дали на полгода. И никого это не волнует, заколебали с прививкой», — негодует женщина. Ее слова показались Малышевой подозрительными. «Медицинских отводов на полгода не бывает. Обычно на один месяц. Прививка нужна только вам. Больше никому. Это вашей жизни грозит опасность», — заверила Елена Васильевна. По ее словам, если после первой дозы вакцины проявилась аллергия, то вторую ставить не станут. Эпилептикам препарат разрешен. «А если поднялся сахар и упало давление – потеря сознания, вторую можно не ставить?» — спросила подписчица. Но доктор медицинских наук не усмотрела в этом связи. «Сахар от прививки не поднимается. Если у вас поднялся сахар – это сахарный диабет», — отметила Малышева. При аутоиммунном тиреоидите, гепатите, астме, ревматоидном артрите вакцина также разрешена, уточнила она. Елена Васильевна пояснила, что даже в случае отека Квинке у врачей всегда есть набор для экстренной помощи.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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